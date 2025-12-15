La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune entre Hangcha Group (Chine) et Manitou (France).

L'opération porte principalement sur la fabrication de batteries lithium-ion pour chariots élévateurs électriques.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'entreprise commune exerce des activités négligeables dans l'Espace économique européen et que la position combinée des entreprises sur le marché résultant de l'opération envisagée est limitée.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.