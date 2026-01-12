La Commission européenne a approuvé la création d'une société par EDF et Iberdrola au Brésil

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par EDF Brasil Holding du Brésil, contrôlée en dernier ressort par l'entreprise publique française Électricité de France, et Neoenergia du Brésil, contrôlée en dernier ressort par Iberdrola d'Espagne.



L'opération concerne principalement la production d'énergie hydroélectrique et le transport d'électricité au Brésil.



La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.



L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.