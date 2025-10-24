Brookfield Corporation est une société d'investissement mondiale basée au Canada qui se concentre sur la création de richesses à long terme pour les institutions et les particuliers du monde entier. La société a trois activités principales : la gestion d'actifs alternatifs, les solutions de gestion de patrimoine et ses activités d'exploitation dans les domaines de l'énergie renouvelable, des infrastructures, des services commerciaux et industriels et de l'immobilier. Son activité de gestion d'actifs comprend la gestion de fonds privés à long terme, de stratégies perpétuelles et de stratégies liquides pour le compte de ses investisseurs et pour elle-même. Son activité de solutions patrimoniales comprend sa participation mise en équivalence dans Brookfield Reinsurance Ltd. Ses activités dans le domaine de l'énergie renouvelable et de la transition comprennent la propriété, l'exploitation et le développement d'installations hydroélectriques, éoliennes et autres. Son activité d'infrastructure comprend la propriété, l'exploitation et le développement de services publics, de transport, d'activités intermédiaires et d'actifs de données. Son activité de capital-investissement se concentre sur la propriété et les opérations dans le secteur des services commerciaux et industriels.