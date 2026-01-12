Volvo Car AB est une marque automobile basée en Suède. Volvo Car Group se concentre sur la conception, l'ingénierie, la fabrication, la distribution et la vente de voitures particulières, en mettant l'accent sur le développement durable, les voitures entièrement électriques et les relations directes avec les consommateurs, y compris les abonnements et autres nouveaux services de mobilité. Le marché auquel Volvo Car Group s'adresse est le marché mondial des voitures de tourisme haut de gamme. En outre, la société a l'intention d'être une entreprise de voitures purement électriques et, par conséquent, elle est en train de modifier son modèle commercial pour passer à un modèle de vente directe sur la plupart de ses marchés. L'engagement de Volvo Cars en faveur de l'électrification se traduit également par le lancement de Polestar, une marque autonome de voitures électriques de performance, dans laquelle Volvo Cars détient des parts. Volvo Cars détient également des parts dans la marque automobile LYNK&CO, qui se concentre sur les jeunes urbains à l'esprit ouvert en proposant une offre flexible à la clientèle.