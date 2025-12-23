Johnson & Johnson a annoncé que la Commission européenne (CE) a prolongé l'autorisation de mise sur le marché TREMFYA (guselkumab) pour le traitement des enfants atteints de psoriasis en plaques.
Cette étape importante fait du guselkumab le premier inhibiteur de l'IL-23 approuvé pour une indication pédiatrique, après l'autorisation accordée par la CE en 2017 pour les adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère.
Près d'un tiers des cas de Pso apparaissent pendant l'enfance, et les plaques inflammatoires et squameuses causées par cette maladie chronique peuvent être douloureuses ou provoquer des démangeaisons.
" L'autorisation du guselkumab offre aux médecins, aux parents et aux soignants une option thérapeutique susceptible d'améliorer considérablement les signes et symptômes de la psoriasis chez les enfants atteints de cette maladie. " a déclaré Marieke Seyger, professeure agrégée au Centre médical universitaire Radboud de Nimègue, aux Pays-Bas, et chercheuse dans le cadre de l'étude PROTOSTAR.b
Johnson & Johnson figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de soins. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (64,1%) : médicaments destinés au traitement des maladies cardio-vasculaires, oncologiques, infectieuses, gastro-intestinales, immunitaires, neurologiques, dermatologiques, etc. ;
- produits et équipements médicaux (35,9%) : systèmes de diagnostic, produits orthopédiques et gynécologiques, matériel chirurgical, etc. destinés aux professionnels de la santé.
A fin 2024, Johnson & Johnson dispose de 64 sites de production implantés aux Etats-Unis (23), en Amérique du Nord (7), en Europe (21), en Afrique et Asie-Pacifique (13).
56,6% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
