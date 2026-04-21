La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Teleflex OEM Business par Kohlberg (États-Unis) et Montagu Private Equity (Royaume-Uni).


L'opération concerne principalement le secteur des dispositifs médicaux.


La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des activités négligeables de la coentreprise dans l'Espace économique européen et de la position de marché combinée limitée des entreprises résultant de l'opération envisagée.


L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.