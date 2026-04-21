La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Teleflex OEM Business par Kohlberg (États-Unis) et Montagu Private Equity (Royaume-Uni).
L'opération concerne principalement le secteur des dispositifs médicaux.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des activités négligeables de la coentreprise dans l'Espace économique européen et de la position de marché combinée limitée des entreprises résultant de l'opération envisagée.
L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
Teleflex Incorporated est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux à usage unique destinés aux hôpitaux et aux prestataires de soins de santé pour les procédures diagnostiques et thérapeutiques courantes dans les applications de soins intensifs et chirurgicales. Les produis sont vendus sous les marques Arrow®, Deknatel®, Hudson RCI®, LMA®, Pilling®, Rusch® et Weck®. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de cardiologie, de radiologie et d'urologie interventionnels (26,5%) ;
- solutions d'accès vasculaire (25,9%) ;
- dispositifs chirurgicaux (12,5%) ;
- produits d'anesthésie (11,9%) ;
- autres (23,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (61,8%), Europe (25,5%), Asie-Pacifique (9,1%) et autres (3,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.