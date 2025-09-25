SAP SE (Systeme Anwendungen Produkte) est le leader mondial du développement et de la commercialisation de progiciels intégrés. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de progiciels (87,3%) : logiciels de gestion financière, de gestion des ressources humaines, de la relation client, des approvisionnements, etc. En outre, le groupe propose des prestations de maintenance ; - prestations de services (12,7%) : notamment prestations de conseil et de formation. La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (15,7%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (29,9%), Etats-Unis (32,3%), Amériques (8,1%), Japon (4,1%) et Asie-Pacifique (9,9%).