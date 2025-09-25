La Commission européenne annonce l'ouverture d'une enquête formelle visant SAP pour d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles liées aux services de maintenance et de support de ses logiciels de gestion d'entreprise (ERP) installés sur site dans l'Espace économique européen.
Une évaluation préliminaire résume les faits et détaille les préoccupations en matière de concurrence.
SAP peut désormais proposer des engagements pour y répondre.
Teresa Ribera, vice-présidente exécutive en charge de la Transition propre, juste et compétitive, souligne que ces pratiques pourraient réduire le choix des entreprises et accroître leurs coûts.
La Commission européenne ouvre une enquête sur SAP
Publié le 25/09/2025 à 12:39
