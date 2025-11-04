La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie afin d'évaluer, au titre du règlement de l'UE sur les concentrations, le projet d'acquisition par MMG des activités nickel d'Anglo American.
MMG est une multinationale minière et métallurgique qui explore, développe et produit des métaux de base, principalement du cuivre et du zinc, pour les marchés industriels mondiaux.
MMG est contrôlée par la société publique chinoise China Minmetals Corporation.
La cible comprend deux installations de ferronickel en exploitation et deux projets de développement entièrement nouveaux situés au Brésil.
L'enquête préliminaire de la Commission indique que l'opération pourrait permettre à MMG de détourner l'approvisionnement en ferronickel de la cible des producteurs européens d'acier inoxydable, ce qui pourrait entraîner une augmentation de leurs coûts de production et affecter leur capacité à être compétitifs.
Anglo American plc figure parmi les 1ers groupes miniers mondiaux. L'activité s'organise autour de 10 familles de produits:
- minerais de fer : 59,9 Mt produites en 2023 ;
- cuivre : 826,2 Kt produites ;
- palladium ;
- diamant : 31,9 millions de carats produits;
- rhodium ;
- charbon thermique ;
- charbon métallurgique ;
- platine ;
- manganese;
- nickel : 40 Kt produites.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (5,9%), Europe (10,8%), Chine (30,4%), Japon (11,6%), Inde (7%), Asie (17,6%), Afrique du Sud (2,6%), Afrique (4,3%), Brésil (2,8%), Chili (2,7%), Amérique du Sud (0,2%), Amérique du Nord (3,8%) et Australie (0,3%).
