La Compagnie des Alpes améliore sa rentabilité en 2024-25

La Compagnie des Alpes publie au titre de son exercice 2024-25 un résultat net part du groupe en croissance de 15,8% à 107 millions d'euros, et un excédent brut opérationnel (EBO) en hausse de 16,7% à 409 MEUR, "en ligne avec les dernières indications données".



Son taux de marge d'EBO s'est ainsi amélioré de 1 point à 29,3%, pour un chiffre d'affaires record de l'ordre de 1,4 MdEUR, en hausse de 12,8%. A périmètre comparable, son CA a augmenté de 8,9%, porté par l'ensemble de ses activités.



Le groupe de domaines skiables et de parcs de loisirs explique avoir bénéficié de la forte croissance de l'activité conjuguée à une bonne maîtrise des charges d'exploitation, de la baisse des prix unitaires de l'électricité et de l'effet relutif des acquisitions.



Il sera proposé à l'AG du 11 mars, un dividende de 1,10 euro par action au titre de l'exercice 2024-25, en augmentation de 10% et correspondant à un taux de distribution de 52% du résultat net part du groupe, conformément à son objectif.



La CDA vise une croissance de son EBO proche de 10% (hors plus-values liées aux produits de cession des biens immobilisés de Tignes) pour son exercice 2025-26, et confirme tabler sur un EBO supérieur ou égal à 500 MEUR à horizon 3 / 4 ans.