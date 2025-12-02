La Compagnie des Alpes publie au titre de son exercice 2024-25 un résultat net part du groupe en croissance de 15,8% à 107 millions d'euros, et un excédent brut opérationnel (EBO) en hausse de 16,7% à 409 MEUR, "en ligne avec les dernières indications données".
Son taux de marge d'EBO s'est ainsi amélioré de 1 point à 29,3%, pour un chiffre d'affaires record de l'ordre de 1,4 MdEUR, en hausse de 12,8%. A périmètre comparable, son CA a augmenté de 8,9%, porté par l'ensemble de ses activités.
Le groupe de domaines skiables et de parcs de loisirs explique avoir bénéficié de la forte croissance de l'activité conjuguée à une bonne maîtrise des charges d'exploitation, de la baisse des prix unitaires de l'électricité et de l'effet relutif des acquisitions.
Il sera proposé à l'AG du 11 mars, un dividende de 1,10 euro par action au titre de l'exercice 2024-25, en augmentation de 10% et correspondant à un taux de distribution de 52% du résultat net part du groupe, conformément à son objectif.
La CDA vise une croissance de son EBO proche de 10% (hors plus-values liées aux produits de cession des biens immobilisés de Tignes) pour son exercice 2025-26, et confirme tabler sur un EBO supérieur ou égal à 500 MEUR à horizon 3 / 4 ans.
Depuis sa création en 1989, Compagnie des Alpes (CDA) s'est imposée comme un leader incontesté de l'industrie des loisirs. Le groupe est présent sur 22 sites, dont 10 grands Domaines skiables des Alpes (La Plagne, Les Arcs, Peisey-Vallandry, Tignes, Val d'Isère, Les Menuires, Méribel, Serre Chevalier, Flaine, et Samoëns - Morillon - Sixt Fer-à-Cheval) et 12 Parcs de loisirs (dont Parc Astérix, Grévin Paris, Walibi et Futuroscope).
En outre, Compagnie des Alpes (CDA) détient des participations dans 4 domaines skiables, dont Chamonix.
Le CA par activité se ventile essentiellement entre exploitation de Parcs de loisirs (46%) et exploitation de Domaines skiables (44,6%).
