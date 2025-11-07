L’indice de confiance des consommateurs, publié vendredi par l’université du Michigan, a chuté à 50,3 début novembre, en baisse de 6,2% par rapport à octobre et de près de 30% sur un an. Ce niveau, le plus bas depuis juin 2022, frôle un record historique de pessimisme. Cette détérioration intervient alors que la paralysie de l’administration fédérale, qui dure depuis plus d’un mois, pèse lourdement sur le moral des ménages, éclipsant les effets positifs de la récente hausse des marchés boursiers.

L’enquête souligne une baisse généralisée de la confiance, toutes catégories sociales et politiques confondues. L’indice des conditions économiques actuelles recule de 11% à 52,3, et celui des anticipations perd 2,6% pour s’établir à 49,0. Sur un an, ces deux composantes affichent respectivement des baisses de 18,2% et 36,3%. Les attentes d’inflation à un an s’élèvent à 4,7%, tandis que celles à cinq ans reculent à 3,6%. En l’absence de données économiques officielles dues à la fermeture gouvernementale, ces indicateurs prennent une valeur accrue pour évaluer la conjoncture.

L’étude révèle par ailleurs une fracture selon le niveau de patrimoine. Les ménages disposant d’importants actifs boursiers ont vu leur confiance progresser de 11%, bénéficiant directement des records enregistrés par les marchés. À l’inverse, le pessimisme reste dominant pour la majorité des ménages, dans un contexte d’incertitude budgétaire persistante à Washington.