La confiance des consommateurs aux États-Unis a fléchi en septembre, l’indice du Conference Board s’établissant à 94,2, en baisse de 3,6 points par rapport à août et en dessous des prévisions (96,0). Il s’agit de son plus bas niveau depuis avril. L’indice de la situation présente atteint également un creux d’un an, traduisant une perception plus négative de l’économie et du marché de l’emploi, où la disponibilité des postes recule pour le neuvième mois consécutif.

Les données du Bureau of Labor Statistics (BLS) confirment ce ralentissement. Le rapport JOLTS d’août fait état de 7,23 millions d’offres d’emploi, soit 422 000 de moins qu’il y a un an (-5,5%). Les démissions, indicateur de confiance des travailleurs, ont diminué de 75 000. Ces statistiques pourraient être les dernières publiées avant un blackout en cas de shutdown budgétaire. Selon les projections du BLS, l’économie aurait créé 51 000 emplois en septembre, après seulement 22 000 en août.

Malgré ces signaux de faiblesse, les marchés anticipent une baisse de 0,5 point du taux directeur de la Fed d’ici la fin de l’année. La présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, a toutefois averti que le marché du travail pourrait connaître un déséquilibre entre offre et demande, entraînant un risque de hausse "indésirable" du chômage. Parallèlement, l’enquête du Conference Board révèle un pessimisme grandissant sur la situation financière des ménages, avec une chute record de l’indicateur correspondant depuis son lancement en 2022.