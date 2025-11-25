La confiance des ménages français se replie légèrement en novembre

La confiance des ménages français se replie légèrement en novembre, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui cède un point à 89 et demeure bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).



Si l'opinion des ménages concernant leur situation financière personnelle, passée et future, se montre quasi stable, l'Insee souligne que le solde d'opinion relatif à l'opportunité d'épargner atteint un nouveau maximum historique ce mois-ci.



Concernant le contexte économique, leur solde d'opinion sur le niveau de vie passé en France perd deux points, mais celui relatif au niveau de vie futur en gagne un. Ces deux soldes restent bien au-dessous de leur moyenne de longue période.