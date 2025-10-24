La confiance des ménages se redresse en France en octobre
Publié le 24/10/2025 à 10:56
Le solde d'opinion relatif à l'opportunité d'épargner atteint un maximum historique indique l'Insee.
La part des ménages estimant qu'il est opportun d'épargner augmente nettement indique l'Insee. Le solde d'opinion gagne sept points, atteignant un maximum historique. Il demeure bien au-dessus de sa moyenne de longue période.
L'opinion des ménages concernant leur situation financière personnelle future s'améliore de nouveau. Le solde d'opinion gagne trois points et se rapproche de sa moyenne de longue période.