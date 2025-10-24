La confiance des ménages se redresse en Octobre selon l'Insee. À 90, l'indicateur augmente de deux points mais demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).

Le solde d'opinion relatif à l'opportunité d'épargner atteint un maximum historique indique l'Insee.

La part des ménages estimant qu'il est opportun d'épargner augmente nettement indique l'Insee. Le solde d'opinion gagne sept points, atteignant un maximum historique. Il demeure bien au-dessus de sa moyenne de longue période.

L'opinion des ménages concernant leur situation financière personnelle future s'améliore de nouveau. Le solde d'opinion gagne trois points et se rapproche de sa moyenne de longue période.