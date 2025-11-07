La confiance du consommateur américain recule, selon l'UMich

La confiance du consommateur américain se dégrade ce mois-ci, à en croire l'indice calculé par l'Université du Michigan ('UMich') qui ressort à 50,3 en estimation préliminaire, après s'être établi à 53,6 en définitive pour octobre.



Cette dégradation en novembre par rapport au mois précédent résulte de baisses du sous-indice des conditions économiques actuelles (-6,3 points à 52,3) et dans une moindre mesure, de celui des attentes des ménages (-1,3 point à 49).



' Alors que la fermeture des administrations fédérales dure depuis plus d'un mois, les consommateurs expriment maintenant des inquiétudes quant aux conséquences négatives potentielles pour l'économie', explique Joanne Hsu, directrice des sondages.