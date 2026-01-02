La contraction du secteur manufacturier de la zone euro s'accentue

A 48,8 en décembre contre 49,6 en novembre, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, s'est enfoncé en zone de contraction et a ainsi indiqué une détérioration accrue de la conjoncture du secteur.

Bien que l'indice n'indique qu'une contraction modérée, il a affiché son plus faible niveau depuis mars 2025. La production est repartie à la baisse, un recul de l'activité qui reflète une 2e diminution mensuelle consécutive des nouvelles commandes.



L'emploi a continué de reculer en fin d'année 2025 et les pressions sur les prix des achats se sont renforcées, mais le degré de confiance des fabricants dans leurs perspectives d'activité s'est redressé à son plus haut niveau depuis février 2022.



"Les entreprises ne semblent ni en mesure ni désireuses de renforcer leurs capacités de production pour l'année à venir, préférant jouer la prudence, une attitude généralement néfaste pour l'économie", estime Cyrus de la Rubia, de la Hamburg Commercial Bank.



"Le secteur manufacturier de la zone euro devrait ainsi peiner à trouver un point d'appui pour une reprise durable en 2026, mais la mise en oeuvre d'une politique budgétaire expansionniste pourrait lui procurer un certain élan", prévient l'économiste.