La contraction du secteur manufacturier français s'accélère
Publié le 01/12/2025 à 10:03
La baisse du volume global des nouvelles commandes reçues par les fabricants s'est cependant atténuée pour un 2e mois consécutif, grâce notamment à une hausse des nouvelles commandes à l'export, la première enregistrée depuis presque 4 ans.
Néanmoins, la production des fabricants français a continué de reculer en novembre, connaissant même sa plus forte contraction depuis février, et l'emploi est reparti à la baisse, principalement avec le non renouvèlement de contrats temporaires.
"De manière inattendue toutefois, les perspectives d'activité à douze mois des fabricants se sont fortement améliorées par rapport à octobre", tempère Jonas Feldhusen, junior economist à la Hamburg Commercial Bank.