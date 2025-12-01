La contraction du secteur manufacturier français s'accélère

S'étant replié de 48,8 en octobre à 47,8, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, signale une légère accélération de la contraction du secteur manufacturier de la 2e économie de la zone euro en novembre.



La baisse du volume global des nouvelles commandes reçues par les fabricants s'est cependant atténuée pour un 2e mois consécutif, grâce notamment à une hausse des nouvelles commandes à l'export, la première enregistrée depuis presque 4 ans.



Néanmoins, la production des fabricants français a continué de reculer en novembre, connaissant même sa plus forte contraction depuis février, et l'emploi est reparti à la baisse, principalement avec le non renouvèlement de contrats temporaires.



"De manière inattendue toutefois, les perspectives d'activité à douze mois des fabricants se sont fortement améliorées par rapport à octobre", tempère Jonas Feldhusen, junior economist à la Hamburg Commercial Bank.