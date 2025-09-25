La cotation de Carmat suspendue en amont de l'audience de mardi prochain

La cotation des actions Carmat sur Euronext Paris est suspendue depuis ce matin en amont de l'audience du mardi 30 septembre devant statuer sur l'offre de reprise de Pierre Bastid, le président du conseil d'administration de la société et actionnaire à hauteur d'environ 17% du capital.



Lors de sa dernière audience tenue le 19 août, le Tribunal de Versailles avait accordé au repreneur, à la demande de ce dernier, un délai supplémentaire en vue de finaliser son offre, qui doit être finalisée au plus tard aujourd'hui avant d'être examinée lors de l'audience de mardi prochain.



Grâce à l'apport de 1,3 million d'euros effectué par Pierre Bastid, il y a un peu plus d'un mois, l'horizon financier de la société a été étendu jusqu'au début octobre 2025.



Carmat indique qu'un communiqué de presse sera publié une fois le résultat de l'audience connu.



'A ce stade, il apparaît très probable que, quelle que soit l'issue de la procédure, Carmat sera prochainement liquidée selon les règles de la liquidation judiciaire et devra demander à Euronext la radiation de ses actions', préviennent ce matin les analystes d'AllInvest.

