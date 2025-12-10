La Cour de justice de l'Union européenne a annoncé mercredi avoir réduit de plus d'un tiers l'amende infligée il y a deux ans par la Commission à Intel pour abus de position dominante.
Dans un communiqué diffusé sur son site Internet, la deuxième juridiction de l'UE indique avoir ramené le montant de l'amende de 376,3 millions d'euros à 237,1 millions, estimant que Bruxelles avait mal évalué le nombre relativement limité d'ordinateurs concernés ainsi que la période sur laquelle s'étaient étalées ces pratiques considérées comme anticoncurrentielles.
Le tribunal a cependant confirmé, en substance, la décision prise en 2023 par l'exécutif européen, qui avait sanctionné un abus de position dominante de la part d'Intel visant à exclure AMD du marché des microprocesseurs en imposant des restrictions à HP, Acer et Lenovo concernant l'utilisation des produits de son rival.
Intel Corporation est le 1er fabricant mondial de semi-conducteurs. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits pour architectures informatiques (69,6%) : processeurs et microprocesseurs (marques Pentium, Intel Xeon, etc.), cartes graphiques, puces et cartes mères, produits de connectivité, modems cellulaires, contrôleurs Ethernet, composants de réseaux, produits de stockage, etc. destinés aux ordinateurs, aux serveurs, aux centres de données, aux réseaux informatiques en nuages, aux stations de travail, aux notebooks, aux Internet des Objets, aux architectures graphiques, aux périphérique intelligents et aux infrastructures de communication. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés ;
- services de fabrication de plaquettes (25%) : accélérateurs, puces monolithiques, plaquettes de silicium, etc. Le groupe propose également des logiciels pour chiplets et des équipements de fabrication de masques pour la lithographie avancée ;
- autres (5,4%)
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (24,5%), Chine (29,2%), Singapour (19,2%), Taiwan (14,7%) et autres (12,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.