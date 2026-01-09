Sans les remous créés par l'intervention américaine au Venezuela, le début d'année 2026 aurait été extrêmement calme sur les marchés financiers. Cette opération a donné des ailes au secteur de l'armement, a semé la confusion dans le secteur pétrolier et n'a pas résolu le dilemme d'investisseurs à la fois envoûtés par les acteurs de l'intelligence artificielle et épouvantés par leur valorisation. Dans ce contexte, les prochaines statistiques qui seront publiées aux Etats-Unis et le début de la saison de publication des résultats annuels devraient ramener les marchés sur des thèmes plus terre-à-terre. A moins qu'une décision de la Cour suprême ne mette le bazar dès aujourd'hui ?

En attendant, la couleur de cette première semaine boursière entière de 2026 est pour le moment verte, grâce aux gains accumulés lundi et mardi. Depuis, c'est un peu moins clair. La séance de jeudi s'est généralement terminée assez près de l'équilibre, du bon côté pour le S&P 500 américain, le CAC 40 français, le SMI suisse et le DAX allemand, et du mauvais pour les indices un peu trop lestés en valeurs technologiques, comme le Nasdaq américain ou l'AEX néerlandais. A nouveau très en vogue sur les trois premières séances de 2026, la thématique IA a connu un trou d'air hier, provoquant la baisse de tout l'écosystème. Du champion sectoriel Nvidia (-2,15%) au fabricant de machines de production de puces ASML (-3,7%), en passant par le fournisseur de matériel de centres de données Schneider Electric (-4,1%). Les puristes souligneront à juste titre que Schneider n'est pas qu'un fournisseur de matériel de centres de données, mais c'est le rôle qui a été retenu dans la narration sur le grand boom de l'IA.

Comme évoqué à maintes reprises depuis le début de la semaine à tel point qu'il devient visible que je n'ai pas grand-chose à raconter, le secteur de la défense est le gros gagnant du début 2026. En Europe, huit des dix plus fortes hausses de l'indice Stoxx Europe 600 sont des entreprises du secteur, avec des gains allant de 19,3% pour Saab à 15,7% pour Thales. Au milieu des multiples incertitudes du moment, l'accroissement des dépenses militaires mondiales paraît être le seul fait inexorable.

Dans le domaine macroéconomique, le rendement de la dette américaine a très peu varié ces derniers jours en attendant la publication cet après-midi des dernières données mensuelles sur l'emploi outre-Atlantique. On notera quand même que les titres adossés à des créances hypothécaires se sont repris après l'annonce surprise par Donald Trump d'un rachat de 200 milliards de dollars d'obligations hypothécaires. Deux événements sont attendus aujourd'hui. L'un est sûr, c'est la publication des données sur l'emploi de décembre aux Etats-Unis. L'autre est incertain mais d'une importance capitale : la Cour suprême pourrait se prononcer aujourd'hui sur le sort d'une grande partie des droits de douane imposés par Donald Trump. La probabilité d'une annulation est élevée, selon les spécialistes, depuis que plusieurs juges s'étaient montrés sceptiques sur le dispositif lors des débats de novembre. Le gouvernement américain cherchera probablement à légitimer le dispositif d'une autre façon, mais une annulation créerait de sacrés remous et ouvrirait la voie au remboursement de plusieurs dizaines de milliards de droits perçus indûment. Tout un programme, qui remettrait probablement aussi en cause les accords douaniers passés çà et là.

Toujours dans le volet macro, en Chine cette fois, l'inflation annuelle est ressortie à 0,8% en décembre (consensus 0,9%), tandis que les prix à la production ont continué à se contracter, mais un peu moins que prévu (-1,9%). L'inflation mensuelle a accéléré, mais à cause du renchérissement des aliments et sans tendance plus large. En clair, l'économie chinoise n'accélère toujours pas.

Le marché pétrolier est confus. Après avoir chuté en début de semaine sur fond de potentiel accroissement de l'offre si les Etats-Unis commencent à gérer le pétrole vénézuélien, le baril a rebondi assez nettement. Les craintes d'une dégradation de la géopolitique mondiale ont fait resurgir le vieux réflexe des doutes pour l'approvisionnement. Oui, tout à fait, exactement le contraire de l'analyse du début de semaine. En réalité, c'est parce que le marché pétrolier est complexe et que les intérêts de ses multiples acteurs sont parfois divergents. Donald Trump veut par exemple un pétrole à bas prix, mais cette situation est défavorable pour le complexe pétrochimique nord-américain, dont les coûts sont plus élevés que dans d'autres pays. Les dirigeants du secteur du schiste ont par exemple alerté la Maison Blanche sur les conséquences terribles que pourrait avoir une abondance de pétrole vénézuélien sur les foreurs américains.

L'actualité des entreprises est dominée par le retour des discussions de mariage entre Rio Tinto et Glencore, qui créerait un colosse minier, à l'heure où les ressources naturelles reviennent sur le devant de la scène. Les entreprises, qui ont échoué par le passé à trouver un terrain d'entente, cherchent à monter une opération par laquelle Rio Tinto rachèterait Glencore avec des actions. L'annonce a fait chuter Rio et flamber Glencore, car le sort de l'entité rachetée apparaît plus favorable dans le montage qui s'annonce.

En Asie-Pacifique, le marché japonais s'est repris après deux jours de baisse. Le Nikkei 225 gagnait 1,5% en fin de parcours. Hong Kong et la Chine continentale évoluaient dans le vert. En Corée du Sud, le KOSPI reste imperturbable et poursuit son ascension. L'Europe est attendue en légère hausse dans les premiers échanges.

Le CAC40 poursuit sa hausse de 0,4% à 8 279 points à l'ouverture. Le SMI est stable à 13 347 points. Le Bel 20 perd 0,2% à 5 222 points.

Les temps forts économiques du jour

Aux Etats-Unis, les chiffres de l'emploi de décembre (14h30) et l'indice de confiance de l'Université du Michigan (16h00) seront au centre de l'attention. Tout l'agenda ici.

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Euronext affiche des volumes de transactions en hausse en décembre 2025.

Worldline confirme ses objectifs 2025 en assemblée générale.

GTT reçoit une commande de Samsung Heavy Industries pour deux nouveaux méthaniers.

Scor relocalise sa filiale irlandaise SGRI en France.

Air France-KLM émet une obligation de 650 millions d'euros dans le cadre de son programme EMTN.

Edenred place des obligations pour 500 millions d'euros.

Sinopec entre au capital de la filiale hydrogène de Forvia.

Frey met en place une nouveau partenariat institutionnel et optimise son allocation de capital.

L'antitrust italien cesse une enquête sur Verallia.

La Française de l'Energie sécurise l’accès à 18 sites de gaz de mine supplémentaires.

Valbiotis signe un accord de distribution exclusif au Moyen-Orient.

Cellectis fait le point sur sa stratégie 2026.

Transgene publie les données de phase I confirmant le potentiel de TG4050 à réduire le risque de récidive des cancers de la tête et du cou.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Puma a décollé hier sur des rumeurs de dépôt par Anta Sports d'une proposition de rachat des 29% du capital détenus par la famille Pinault.

Repsol aurait demandé une licence américaine pour reprendre ses exportations de pétrole brut vénézuélien.

Tecan confirme ses prévisions de rentabilité pour 2025 et ses perspectives à moyen terme.

Sunrise va supprimer 190 postes.

Contrat de 250 millions de francs sur cinq ans pour Gurit.

D'Amérique du Nord

General Motors passera 7,1 milliards de dollars de dépréciations au 4ème trimestre, dont 6 MdsUSD pour sa division électrique.

Trump se félicite d’une rencontre réussie avec Lip-Bu Tan, qu’il présente désormais comme le très performant patron d’Intel.

Apple lève la limite d'âge pour deux de ses administrateurs, dont le président du conseil.

Eli Lilly annonce que la combinaison de Taltz et Zepbound démontre une efficacité supérieure dans un essai clinique de phase 3b contre l’arthrite et l’obésité.

Boeing fait passer le B737Max 10 à la phase suivante des essais en vol de la FAA, selon The Air Current.

Verisk vend son activité de solutions marketing à ActiveProspect.

D'Asie et d'ailleurs

Glencore confirme avoir repris des discussions préliminaires avec Rio Tinto au sujet d'une éventuelle fusion.

TSMC dépasse les attentes trimestrielles en matière de chiffre d'affaires.

Le groupe d'IA chinois MiniMax s'est envolé après son IPO à Hong Kong.

