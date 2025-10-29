La croissance a ralenti en Espagne au 3ème trimestre (+0,6%)
Publié le 29/10/2025 à 10:15
Ce ralentissement était toutefois anticipé par les économistes, alors que la croissance du PIB avait été révisée à la hausse à 0,8% au deuxième trimestre.
Le reflux du chômage et la bonne santé de la consommation intérieure ont permis à l'Espagne de connaître récemment l'un des plus forts taux de croissance de la zone euro.
Sur un an, la croissance du PIB espagnol a atteint 2,8% au troisième trimestre, conformément aux estimations des analystes qui prévoient un renforcement de l'activité à +2,9% cette année, après les +2,5% enregistrés en 2025, avant un ralentissement envisagé autour de +2,3% l'an prochain.
