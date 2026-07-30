La croissance allemande un peu plus forte que prévu au 2e trimestre

La croissance de l'économie allemande a atteint 0,2% au 2e trimestre, un rythme légèrement plus soutenu que prévu, la vigueur des exportations ayant permis à la première économie d'Europe de compenser la faiblesse de la consommation et des dépenses d'investissement, selon une première estimation publiée jeudi par l'Office fédéral des statistiques.

Les économistes attendaient en moyenne une croissance du PIB de seulement 0,1% en rythme trimestriel sur la période, marquée par le choc de la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran, après une hausse de 0,4% de l'activité au 1er trimestre.



Plus d'un an après l'annonce par le gouvernement allemand des plans d'investissements massifs dans la défense et les infrastructures, l'impact sur la croissance s'avère, pour l'heure, bien plus modéré que prévu, une déception que les économistes expliquent par le fait qu'une partie de ces fonds a été utilisée pour financer des dépenses courantes.