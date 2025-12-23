La croissance américaine accélère au troisième trimestre

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis s'est accru de 4,3% en rythme annualisé au 3e trimestre 2025, selon la toute première estimation du Département du Commerce, après une augmentation de 3,8% au 2e trimestre.

La croissance au 3e trimestre reflète une hausse des dépenses de consommation, des exportations et des dépenses publiques, partiellement compensée par une baisse des investissements, tandis que les importations ont diminué.



Par ailleurs, l'indice des prix PCE a augmenté de 2,8% sur un an au 3e trimestre, après une hausse de 2,1% au trimestre précédent. Si l'on exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, il s'est accru de 2,9%, contre 2,6% précédemment.



En raison du "shutdown", ce rapport initial pour le 3e trimestre 2025 remplace la publication de l'estimation anticipée initialement prévue le 30 octobre et la seconde estimation initialement prévue le 26 novembre.







