La croissance britannique ralentit au troisième trimestre
Publié le 13/11/2025 à 09:18
En termes sectoriels, la croissance de l'économie au trimestre écoulée a été tirée par des croissances de 0,2% dans les services et de 0,1% dans la construction, alors que la production industrielle a reculé de 0,5%.
Dévoilée simultanément par l'ONS, la production industrielle britannique a chuté de 2% en septembre par rapport au mois précédent, dont une contraction de 1,7% de la production manufacturière proprement-dite.
Toujours en septembre, le déficit commercial du Royaume-Uni s'est légèrement creusé de 0,7 milliard de livres par rapport à août, atteignant 20,7 milliards, les exportations (-5,5%) ayant davantage reculé que les importations (-2%).