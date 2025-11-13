La croissance britannique ralentit au troisième trimestre

Selon la première estimation de l'Office national de statistiques (ONS), le produit intérieur brut (PIB) réel du Royaume-Uni a augmenté de 0,1% au 3e trimestre 2025 en rythme séquentiel, après une croissance de 0,3% observée au 2e trimestre.



En termes sectoriels, la croissance de l'économie au trimestre écoulée a été tirée par des croissances de 0,2% dans les services et de 0,1% dans la construction, alors que la production industrielle a reculé de 0,5%.



Dévoilée simultanément par l'ONS, la production industrielle britannique a chuté de 2% en septembre par rapport au mois précédent, dont une contraction de 1,7% de la production manufacturière proprement-dite.



Toujours en septembre, le déficit commercial du Royaume-Uni s'est légèrement creusé de 0,7 milliard de livres par rapport à août, atteignant 20,7 milliards, les exportations (-5,5%) ayant davantage reculé que les importations (-2%).