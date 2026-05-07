Sur le papier, le producteur d'or basé au Canada semble monter en puissance. Mais le marché se demande si cette expansion ne s'est pas faite au détriment de la régularité, et si le bilan peut supporter de front ces deux impératifs.

Le cours de l'or a progressé de manière constante, s'établissant en moyenne à environ 4'100 dollars l'once au début de l'année 2026, contre environ 1'800 dollars en 2022, dopant ainsi les marges de l'ensemble du secteur. Des acteurs de plus grande envergure, tels que l'américain Newmont ou le groupe torontois Barrick Mining, ont profité de ce vent porteur pour renforcer leur flux de trésorerie disponible et réduire leur levier financier. Les producteurs de taille moyenne, quant à eux, doivent encore prouver leur capacité à transformer la croissance des volumes en rendements fiables.

Equinox Gold Corp. a consacré les cinq dernières années à une expansion agressive. Sa production est passée d'environ 200'000 onces en 2019 à plus de 923'000 onces en 2025, principalement par le biais d'acquisitions et de développement de projets plutôt que par des gains d'efficacité organique. Cette croissance s'est accompagnée d'une hausse des coûts et de difficultés d'exécution, laissant des marges plus étroites que celles de ses pairs de premier rang.

Les dernières mises à jour opérationnelles confirment les tensions chez Equinox. Si la fermeté des cours de l'or soutient les résultats, la volatilité opérationnelle — particulièrement sur les nouveaux actifs — a rendu les flux de trésorerie imprévisibles. Pour les investisseurs, la problématique a basculé : il ne s'agit plus de savoir 'à quelle vitesse le groupe peut croître', mais 'avec quelle fiabilité il peut produire'.

La croissance ne raconte qu'une partie de l'histoire. L'enjeu réside désormais dans la capacité de l'entreprise à transformer cette base d'actifs élargie en une performance stable et prévisible. L'irrégularité opérationnelle demeure le maillon faible. Lorsque la production fluctue et que les problèmes d'exécution persistent, les avantages de l'échelle s'érodent au lieu de se cumuler.

Une dynamique régulière

Equinox a réalisé un début d'exercice solide au premier trimestre 2026, générant un chiffre d'affaires de 861,6 millions de dollars, en hausse de 224% par rapport aux 265,7 millions du premier trimestre 2025. Cette envolée a été largement portée par la hausse des prix réalisés de l'or et l'extension du portefeuille d'actifs. Le résultat net est redevenu positif à 187,2 millions de dollars, contre une perte de 78,5 millions un an plus tôt, marquant un redressement spectaculaire mais soulignant également la volatilité des bénéfices tout au long du cycle.

La production d'or s'est élevée à 197'628 onces, globalement en ligne avec les niveaux du premier trimestre 2025. Cette stagnation de la production est significative. Elle démontre que les récentes augmentations de capacité ne se traduisent pas encore par une croissance soutenue des volumes, laissant les résultats fortement exposés aux variations du cours de l'or. Les coûts restent une source de préoccupation, avec un coût monétaire de 1'633 dollars l'once et un AISC (coût de maintien tout compris) de 1'950 dollars l'once — bien au-dessus de la moyenne du secteur qui se situe autour de 1'300 dollars. Cet écart limite la capacité de la société à profiter pleinement de la cherté du métal jaune.

Écart de valorisation

Le titre Equinox s'échange actuellement à 19,9 dollars canadiens, en hausse de 106,3% sur les 12 derniers mois. Pourtant, l'action se situe 32,1% en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 25,87 dollars canadiens. Le groupe affiche déjà une capitalisation boursière conséquente de 11,3 milliards de dollars canadiens (8,3 milliards de dollars américains), ce qui le place résolument dans la tranche supérieure des producteurs d'or de taille moyenne.

En termes de valorisation, le titre se négocie à 9,6 fois les bénéfices attendus pour l'exercice 2026, soit bien en dessous de sa moyenne historique sur trois ans de 33,7 fois. Cette décote suggère que le marché intègre une exécution plus faible et accorde peu de valeur au pipeline de croissance, à moins que celui-ci ne se traduise par des bénéfices réguliers.

Le consensus demeure résolument haussier. L'objectif de cours moyen s'établit à 28,6 dollars canadiens, soit un potentiel de hausse de 45,8% par rapport aux niveaux actuels. Notamment, les 11 analystes suivant la valeur recommandent l'achat, ce qui témoigne d'une forte confiance dans la thèse d'investissement à long terme, même si le marché ne semble pas encore totalement convaincu.

Brut ou brillant

Détenir des actions Equinox implique de surveiller des points de pression spécifiques. Avec des opérations réparties sur plusieurs mines, la moindre perturbation peut se répercuter sur l'ensemble de la production. Lorsque les coûts de maintien tout compris dérapent, la hausse des cours de l'or aide, mais elle ne protège pas totalement les marges si l'exécution fait défaut.

La société doit également jongler entre expansion et stabilité. Les actifs nouveaux ou en phase de montée en puissance sont censés stimuler la croissance, mais ils augmentent aussi le risque de retards, de dépassements de coûts ou de production décevante. Ajoutez à cela l'exposition aux juridictions d'Amérique latine et aux fluctuations monétaires, et la trajectoire vers un flux de trésorerie disponible stable paraît moins prévisible. Si les opérations ne parviennent pas à se stabiliser ou si les dépenses d'investissement restent élevées, cette promesse de croissance pourrait rapidement devenir un frein aux rendements plutôt qu'un moteur de valeur.