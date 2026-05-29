IndiaMART progresse, mais comme pour beaucoup de plateformes, une simple croissance de routine ne suffit plus.

L'essor du commerce numérique en Inde semble séduisant sur le papier, avec environ 60 millions de micro, petites et moyennes entreprises (MPME) migrant progressivement vers le Web, selon le ministère des MPME. Les entreprises avancent toutefois à petits pas plutôt que de s'engager pleinement, ce qui maintient un rythme d'adoption constant mais modéré.

Cette adoption lente se reflète dans les chiffres. Selon la société de capital-risque Bessemer Venture Partners, le marché indien du commerce en ligne B2B ne représente encore que 1 % à 2 % des échanges totaux. Même s'il atteint 200 milliards de dollars US d'ici 2030 avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 17 % à 20 %, cela indique une montée en puissance progressive plutôt qu'une véritable rupture.

Pourtant, lenteur ne signifie pas absence de gagnants. Quelques plateformes ont réussi à percer le secret de ce marché. C'est le cas d'IndiaMART.

L'entreprise exploite la plus grande plateforme de petites annonces B2B en ligne du pays, mettant en relation acheteurs et fournisseurs dans de multiples catégories, générant des demandes de renseignements et constituant une large base de fournisseurs payants. Le modèle a fait ses preuves grâce à de puissants effets de réseau, des marges solides et des flux de trésorerie réguliers issus des abonnements.

Le défi consiste désormais à approfondir l'usage de la plateforme. La croissance dépend de la capacité à faire monter les fournisseurs en gamme, à améliorer la tarification et à rendre la plateforme indispensable aux transactions, et non plus seulement à la mise en relation.

Une dérive régulière

Les chiffres d'IndiaMART pour l'exercice 2026 paraissent stables au premier abord : le chiffre d'affaires opérationnel s'est établi à environ 15,7 milliards d'INR, en hausse de 13 % sur un an par rapport aux 13,9 milliards d'INR de l'exercice 2025, porté principalement par une meilleure tarification et des encaissements accrus auprès des clients existants.

Le bénéfice net a toutefois suivi la trajectoire inverse. Il s'est élevé à 4,7 milliards d'INR, en baisse de 14,6 % par rapport aux 5,5 milliards d'INR de l'an dernier, en raison de l'augmentation des coûts d'exploitation et de l'effritement des marges, ce qui démontre que l'entreprise dépense davantage pour soutenir sa croissance.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont restés solides, à 31,2 milliards d'INR contre 28,7 milliards d'INR l'an dernier, soutenus par une génération de cash constante et un modèle d'affaires léger en actifs ('asset-light').

Faut-il rester prudent ?

L'action IndiaMART a reculé d'environ 13,5 % sur l'année écoulée. À 2 010 INR, elle reste bien en deçà de son sommet de 52 semaines à 2 799 INR ; la reprise ne s'est donc pas encore concrétisée.

La valorisation semble plus raisonnable aujourd'hui. Le ratio cours/bénéfice (P/E) prospectif de 22,1x basé sur les résultats de l'exercice 2027 est nettement inférieur à sa moyenne historique sur trois ans de 30,7x, ce qui suggère que les attentes se sont déjà apaisées.

Sur 13 analystes, 11 recommandent l'achat, avec un objectif moyen de 2 332 INR (soit un potentiel de hausse d'environ 15,5 %). Le sentiment est positif, mais non dénué de prudence.

Des inquiétudes persistantes

Plusieurs risques subsistent. La croissance dépend fortement de la fidélité des PME et de leur volonté de payer plus, mais l'attrition ('churn') — particulièrement chez les petits clients — reste un problème récurrent. La concurrence ne faiblit pas non plus, avec de nouveaux outils SaaS et des plateformes de niche qui grignotent des parts de marché dans des catégories spécifiques.

Enfin, la question cruciale de la monétisation demeure. IndiaMART se positionne encore davantage sur la mise en relation que sur la transaction pure. Si l'on ajoute à cela sa dépendance aux hausses de prix et aux revenus financiers, le tableau d'ensemble apparaît contrasté.

C'est une entreprise solide, mais pour l'instant, la société semble plus stable que réellement attractive.