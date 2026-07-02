Goodman Group mise sur la nouvelle vague de demande en centres de donnees et en logistique tout en jonglant avec un modele plus complexe et intensif en capital. Bien que l'activite progresse, le marche attend de voir si ces developpements se traduiront par des benefices perennes.

L'Australie investit massivement dans les infrastructures, et l'immobilier industriel figure parmi les principaux beneficiaires.

L'Australian Infrastructure Budget Monitor 2025-26 indique que le gouvernement australien a bloque 60,7 milliards de dollars americains de financement pour les infrastructures sur les quatre annees precedant l'exercice 2028-29. De plus, le budget federal 2026-27 a renforce la priorite donnee aux infrastructures d'intelligence artificielle (IA) et a la cybersecurite.

Le gouvernement a discretement integre les centres de donnees et les reseaux logistiques au meme rang que les routes et les hopitaux, ce qui modifie le paysage de l'investissement.

Goodman Group opere a la convergence des depenses publiques, de la demande de donnees portee par l'IA et de la logistique urbaine. L'entreprise gere trois activites imbriquees : elle detient des actifs industriels et des centres de donnees de qualite institutionnelle, developpe de nouvelles offres a partir de sa propre reserve fonciere et de son pipeline, et gere des partenariats de capitaux pour le compte de fonds de pension mondiaux et de fonds souverains.



Geographiquement, le Groupe est present dans six regions : l'Australie et la Nouvelle-Zelande, l'Asie (Japon, Hong Kong et Chine), l'Europe (Europe continentale, dont la France et l'Allemagne), le Royaume-Uni et les Ameriques (Amerique du Nord).

Mode developpement active

Au cours du troisieme trimestre 2026, le portefeuille total du groupe a atteint 87,1 milliards de dollars australiens (AUD), les partenariats representant 74,5 milliards d'AUD d'actifs sous gestion (ASG), ce qui signifie qu'environ 85% des actifs reposent sur des structures legeres en capital.

Le veritable moteur reste le developpement. Les travaux en cours (WIP), qui constituent le futur pipeline de revenus de Goodman, s'elevent a 14,5 milliards d'AUD au 31 mars 2026, avec un rendement sur cout affiche de 8% et un rythme de production annuel d'environ 6 milliards d'AUD. Les centres de donnees representent desormais 73% des travaux en cours, et seulement 37% font l'objet d'un pre-engagement. En d'autres termes : davantage de capitaux sont immobilises avant la signature des contrats, ce qui accroit le risque d'execution meme si la demande semble solide.

Les indicateurs operationnels sont stables. La croissance des revenus locatifs nets a perimetre constant s'est etablie a 4,1% (6,1% hors Chine). Le taux d'occupation du portefeuille a atteint 95,7% et l'echeance moyenne des baux etait de 4,9 ans. Le portefeuille offre toujours un potentiel de revalorisation locative de 11,3% lors du renouvellement des baux aux prix du marche, mais la Chine a evolue a contre-courant ce trimestre. Autrement dit, tous les marches ne beneficient pas des memes vents favorables sur les loyers.

Concernant le financement, le modele fonctionne pour l'instant. Goodman a leve plus de 12 milliards d'AUD en neuf mois (dont 9,3 milliards d'AUD de dette), prolongeant les echeances et renforcant la liquidite. La contrainte est evidente : cette strategie ne tient que si les capitaux restent disponibles a grande echelle.

Optimisme prudent

Le titre n'a pas recompense la patience des investisseurs. A 30,9 AUD, il affiche une baisse de 11,4% sur les 12 derniers mois et reste sous son plus haut de 52 semaines a 37,3 AUD. Ce repli coincide avec une prudence accrue du marche vis-a-vis des actifs reels a longue duree, en particulier ceux lies a des depenses d'investissement (capex) initiales lourdes comme les centres de donnees.

Goodman Group se negocie a un ratio cours/benefice (P/E) de 20x, sur la base des benefices estimes pour l'exercice 2027, ce qui est bien inferieur a sa moyenne sur trois ans de 30,5x. Cela suggere que les investisseurs ne sont plus disposes a payer des prix de haut de cycle pour une croissance qui depend desormais davantage de l'execution et des conditions de financement que de la simple demande.

L'optimisme des courtiers ne s'est pas completement dementi. Onze analystes sur treize maintiennent une recommandation a l'achat, avec un objectif de cours moyen de 34,7 AUD impliquant un potentiel de hausse de 11,8%. Cet ecart assez serre ressemble moins a une conviction forte qu'a l'idee que les fondamentaux de l'entreprise restent sains.

Risques rampants

Goodman Group s'oriente de plus en plus vers les centres de donnees et le developpement, un virage qui multiplie les risques potentiels. L'augmentation du nombre de projets, des depenses initiales et de la dependance aux capitaux externes releve les enjeux. La demande semble reelle, mais le calendrier et l'execution comptent desormais tout autant. Si le financement se resserre ou si les projets prennent du retard, la pression se fera sentir rapidement. L'activite reste performante, mais elle est moins permissive qu'auparavant.