La croissance de l'Espagne confirmée au troisième trimestre

Le produit intérieur brut (PIB) de l'Espagne en volume a augmenté de 0,6% au 3e trimestre 2025 en rythme séquentiel, marquant ainsi un léger ralentissement par rapport à la croissance de 0,7% observée au 2e trimestre, selon l'Institut national de statistiques.

Cette croissance de 0,6%, confirmée par rapport à l'estimation préliminaire de fin octobre, s'explique par la contribution de la demande intérieure, positive pour 1,3 point, en partie contrebalancée par celle de la demande externe, négative pour -0,7 point.



Du côté de l'offre, tous les principaux secteurs ont affiché des évolutions positives dans leur valeur ajoutée brute, hormis les branches primaires. En particulier, celle de la construction a augmenté de 1,3% et celle des services, de 0,8%.



En variation annuelle, le PIB de l'Espagne s'est accru de 2,8% au 3e trimestre 2025 (contre 2,9% au 2e trimestre), avec des contributions de 3,8 points pour la demande intérieure et de -1 point pour la demande externe.