La croissance de Lumibird s'accélère grâce à la photonique et à la défense

Lumibird a annoncé lundi soir que sa croissance s'était accélérée au 3ème trimestre et s'est montré optimiste pour son activité pour la fin de l'année, ce qui se traduisait par une nouvelle progression de son titre mardi à la Bourse de Paris.



Le spécialiste des technologies laser a enregistré sur les neuf premiers mois de 2025 un chiffre d'affaires de 155,1 millions d'euros, en hausse de 9,6% (+10,3% à périmètre et taux de change constants).



L'activité du 3e trimestre a été marquée par une accélération de la croissance, avec un chiffre d'affaires qui s'est établi à 48,3 millions d'euros, soit une croissance de 11% à données publiées et en progression de 13,2% à périmètre comparable.



Dans un communiqué, le groupe de Lannion met en évidence l'amélioration des performances de sa division photonique, avec une activité défense/spatial toujours très dynamique, qui s'est accompagnée, comme prévu, d'un début de reprise dans les activités industrielles, scientifique et 'medtech'.



L'ex-Quantel dit par ailleurs anticiper, comme chaque année, un très fort niveau d'activité au titre du 4ème trimestre.



Suite à cette publication, l'action Lumibird progressait de 2,4% mardi, revenant ainsi à des plus hauts depuis l'été 2022.



'Malgré un excellent parcours boursier, nous estimons que le cours offre un point d'entrée attractif au regard de la traction commerciale et la hausse continue des marges', commentent dans une note de réaction les analystes de TP ICAP Midcap, qui maintiennent leur recommandation d'achat et leur objectif de cours de 26,5 euros sur le titre.