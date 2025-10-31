La croissance de Reddit impressionne au 3ème trimestre, le titre s'envole

Reddit s'envole de plus de 17% vendredi à la Bourse de New York après avoir fait état hier soir de résultats de 3ème trimestre supérieurs aux attentes, portés par la forte progression de son audience.



Le média social a vu son chiffre d'affaires bondir de 68% d'une année sur l'autre pour atteindre 585 millions de dollars sur la période allant de juillet à septembre, à la faveur d'une envolée de 74% à 549 millions de dollars de ses recettes publicitaires, sa principale source de revenus.



Dans un communiqué, le groupe basé à San Francisco explique que le nombre de visiteurs actifs uniques journaliers (DAU) s'est accru de 19% pour s'établir à 116 millions.



Son bénéfice net s'est ainsi accru de 133 millions de dollars, passant de 30 millions il y a un an à 163 millions de dollars sur le troisième trimestre, sur la base d'un résultat opérationnel (Ebitda) ajusté qui a grimpé de 151% à 236 millions d'euros.



Dans une note de réaction, les analystes de Jefferies saluent la croissance impressionnante de l'entreprise, qui s'est introduite en Bourse l'an dernier.



'Reddit dispose d'un énorme potentiel pour aller chercher des budgets publicitaires chez les annonceurs grâce à l'amélioration de ses performances, mais aussi grâce au lancement de nouveaux outils et à la simplification de sa plateforme', souligne le bureau d'études.



'On constate que le chiffre d'affaires et l'Ebitda montent en même temps que le nombre d'utilisateurs grimpe, pile ce qu'il faut pour valider le scénario favorable ('bull case') sur la valeur', ajoute l'analyste.



D'après Jefferies, qui affiche une recommandation d'achat sur le titre, le marché n'a pas encore intégré la croissance supérieure du groupe en comparaison de ses concurrents.



Pour le quatrième trimestre, Reddit vise un C.A. compris entre 655 et 665 millions de dollars pour un Ebitda ajusté vu entre 275 et 285 millions de dollars.