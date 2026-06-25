L'Inde façonne son prochain moteur d'exportation, et Samvardhana Motherson International Limited (SAMIL) y est déjà pleinement intégré.

L'industrie automobile indienne entre dans une phase de croissance décisive.

Au cours de l'exercice fiscal (FY) 2026, les ventes de véhicules ont bondi de 10,4 %, contre 7,3 % en 2025, signalant une accélération de la dynamique. Le gouvernement a par ailleurs alloué 259,4 milliards de roupies indiennes pour la période 2026-2027 afin d'aider les acteurs locaux à gagner en compétitivité au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Cet investissement public redessine la trajectoire de croissance du secteur. Le marché des composants automobiles est en passe d'atteindre une taille d'environ 200 milliards de dollars d'ici 2030, faisant plus que doubler par rapport à son niveau actuel de 80,2 milliards de dollars.

Parallèlement, la révolution des véhicules électriques (VE) s'accélère. Le programme PM E-DRIVE a mobilisé 109 milliards de roupies pour favoriser l'adoption des VE, avec l'objectif que près de 30 % du parc roulant soit électrique d'ici 2030. Les grands gagnants seront les équipementiers dotés d'une portée mondiale et de relations solides avec les constructeurs d'origine (Original Equipment Manufacturers - OEM).

Dans ce contexte, SAMIL s'impose comme un acteur clé du secteur. En tant que spécialiste mondial de la conception, de l'ingénierie, de la fabrication, de l'assemblage et de la logistique (DEMAL), le groupe sert plus de 100 constructeurs dans 47 pays. Son portefeuille de produits lui permet de rester pertinent tant pour les véhicules thermiques traditionnels que pour les modèles électriques.

La discipline au service de la croissance

Le chiffre d'affaires total de l'exercice 2026 a progressé de 10,7 % sur un an pour atteindre 1 300 milliards de roupies, contre 1 100 milliards en 2025. Cette performance a été portée par une croissance de 49 % du segment des activités émergentes, qui a généré 170,7 milliards de roupies contre 114,1 milliards l'année précédente. Parallèlement, le segment des faisceaux de câbles a progressé de 11,2 % pour atteindre 365 milliards de roupies, contre 328,6 milliards, indiquant que si les activités historiques assurent les revenus récurrents, le moteur de croissance se situe désormais dans les activités émergentes.

L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) a augmenté de 11 % sur un an pour s'établir à 120,3 milliards de roupies en 2026, contre 108,8 milliards sur la même période l'an dernier. Malgré la hausse des prix des matières premières, la marge d'EBITDA s'est maintenue à 9,5 %, un niveau quasi identique aux 9,6 % de 2025, grâce à une meilleure efficacité opérationnelle et aux efforts d'optimisation des coûts.

Le bénéfice net (PAT) normalisé de l'exercice 2026 a progressé de 17 % sur un an pour atteindre 42,6 milliards de roupies, contre 38 milliards l'année précédente. La baisse des frais financiers, passés de 18,8 milliards à 16,2 milliards de roupies, a favorisé cette amélioration du résultat net.

Le flux de trésorerie opérationnel de l'exercice 2026 s'est élevé à 112,8 milliards de roupies, contre 62,8 milliards l'année précédente, reflétant une gestion plus rigoureuse du besoin en fonds de roulement et une amélioration de la qualité des bénéfices.

La direction reste très optimiste pour l'exercice 2027, citant l'électrification et la croissance des composants, maintenant l'entreprise sur la voie de son objectif de 108 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2030.

Au sommet de la courbe

Le titre a bondi de 51,5 % au cours des 12 derniers mois. Au moment de la rédaction, le cours de l'action à 152,9 roupies a dépassé son précédent sommet sur 52 semaines de 151,8 roupies.

Le ratio cours/bénéfice (P/E) prospectif pour l'exercice 2027, établi à 27,8x, semble tendu par rapport à sa moyenne historique sur deux ans de 26,2x, ce qui suggère que le potentiel de hausse de la valorisation pourrait déjà être intégré par le marché.

Le consensus demeure positif, 17 analystes sur 18 recommandant l'achat. Toutefois, le cours actuel ayant également dépassé l'objectif de cours moyen de 152,1 roupies, l'action semble avoir atteint un plafond de valorisation, ce qui implique l'absence de marge de sécurité pour les nouveaux investisseurs.

Des fissures dans le "moat"

Les prix du cuivre ont grimpé de 38 % sur un an et les coûts des polymères ont bondi de 79 % en Europe, révélant un décalage dans la capacité de l'entreprise à répercuter ces hausses sur ses clients. Toute envolée brutale des coûts des matières premières sur un trimestre pourrait peser sur la rentabilité et peser sur les performances.

Les tarifs douaniers américains restent un point de vigilance. Bien que l'exposition directe soit faible grâce à des chaînes d'approvisionnement conformes à l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), il existe un risque de second ordre : un ralentissement de la demande nord-américaine dû à la hausse du prix des véhicules ne peut être exclu.