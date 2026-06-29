Sanrio Company Ltd profite de l'envolée historique du tourisme au Japon, mais cette dynamique cache une réalité marquée par la hausse des coûts.

Le tourisme est officiellement devenu le moteur de l'économie japonaise. Selon le nouveau plan gouvernemental approuvé pour la période allant de l'exercice fiscal (FY) 2026 à 2030, le pays s'engage formellement à attirer 60 millions de visiteurs internationaux par an et à atteindre 15 000 milliards de yens japonais (JPY) de dépenses touristiques d'ici 2030. Cet objectif représente un bond de 57,9 % par rapport au record de 9 500 milliards de JPY de consommation étrangère attendu en 2025.

Fait notable : le tourisme récepteur génère désormais plus de capitaux étrangers que les composants électroniques, ce qui en fait le deuxième secteur d'exportation national du Japon, juste derrière l'automobile.

Dans ce contexte, le marché mondial des licences de personnages — un segment clé de la consommation discrétionnaire — peut contourner les contraintes budgétaires des ménages locaux touchés par l'inflation en captant le pouvoir d'achat des voyageurs en quête d'expériences.

Les entreprises du secteur de la consommation discrétionnaire comme Sanrio, le géant mondial du divertissement et des licences derrière Hello Kitty, sont bien positionnées pour tirer profit de cette manne.

Le boom de la propriété intellectuelle

À première vue, les chiffres de Sanrio pour l'exercice 2026 sont prometteurs. Le chiffre d'affaires s'est établi à 194,1 milliards de JPY, en hausse de 33,9 % sur un an par rapport aux 144,9 milliards de JPY de l'exercice 2025. L'entreprise maintient sa dynamique après une progression de 44,9 % l'année précédente. Les licences et l'expansion du catalogue de personnages ont porté cette croissance, notamment grâce à la diversification du portefeuille de propriétés intellectuelles (IP) au-delà de la seule franchise Hello Kitty.

Les ventes en Asie ont bondi de 62,6 % sur un an, tandis que le marché japonais a progressé de 32,1 %. En revanche, l'Amérique du Nord stagne avec une croissance de seulement 0,4 %.

L'EBITDA (excédent brut d'exploitation) de la société a grimpé de 49,2 %, passant de 54,1 milliards de JPY en 2025 à 80,7 milliards en 2026. Dans la même lignée, la marge d'EBITDA de Sanrio s'est améliorée, passant de 37,3 % à 41,6 %, soit une expansion de 4,3 points de pourcentage, les revenus lucratifs des licences ayant progressé plus vite que les coûts.

L'augmentation des frais de marketing et de promotion a largement contribué à la hausse de 24,3 % des frais de vente, généraux et administratifs (SG&A), qui atteignent 72,2 milliards de JPY contre 58,0 milliards précédemment. Au cours du quatrième trimestre 2026, l'entreprise a particulièrement investi dans le marketing et le recrutement pour structurer son activité.

Le bénéfice net a atteint 54,6 milliards de JPY, en hausse de 30,9 % sur un an. Cette progression est toutefois nettement plus lente que celle du bénéfice d'exploitation (+50,3 %). Les charges hors exploitation augmentent plus rapidement, le poids de la fiscalité étant le principal frein, avec des impôts passant de 13,4 milliards à 24,3 milliards de JPY.

Le chaînon manquant

Avec un titre en baisse de 19,2 % sur les douze derniers mois, la performance boursière de l'entreprise reste décevante. Au cours actuel de 1 126,5 JPY, l'action évolue bien en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 1 737 JPY.

Pourtant, la chute de la valorisation crée une déconnexion flagrante : la société se traite à un ratio cours/bénéfice (P/E) prévisionnel de 21,7x sur la base des bénéfices estimés pour 2027. Ce niveau semble décoté par rapport à la moyenne historique du P/E sur trois ans, qui s'établit à 34,1x.

Les analystes restent optimistes. Sur les 12 analystes suivant la valeur, 11 recommandent l'achat (« Buy ») et un seul préconise de conserver le titre (« Hold »). L'objectif de cours moyen de 1 489,0 JPY offre un potentiel de hausse de 36,4 % par rapport au cours actuel.

Le pari du gaming

La direction a explicitement averti que les tensions au Moyen-Orient pourraient faire grimper le prix des matières premières et perturber les approvisionnements. Si Sanrio augmente ses prix pour compenser cette inflation, la demande des consommateurs pourrait en pâtir.

La hausse des frais SG&A, portée par des dépenses accrues en marketing et en personnel, signifie que la rentabilité chuterait lourdement en cas de ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires. Sur le plan opérationnel, des arrêts de production ou des retards d'expédition pourraient directement menacer les ventes sur des marchés clés comme les États-Unis. Enfin, les nouveaux segments tels que le « New Business » (notamment le jeu vidéo) comportent un risque d'exécution élevé. Ces activités pourraient accumuler des coûts initiaux importants sans générer de revenus significatifs avant un certain temps.