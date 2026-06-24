Au final, des profits et des revenus records pourraient ne pas suffire.

Les entreprises technologiques australiennes sont idéalement placées pour engranger des revenus en ce moment. Le cabinet de recherche mondial Gartner estime que le marché australien du SaaS atteindra environ 16,4 milliards de dollars australiens (AUD) en 2026, en hausse d'environ 13,8 % sur un an. Il représente toujours de loin la plus grande part du marché australien du cloud, estimé à 33,6 milliards d'AUD.

TechnologyOne, le fournisseur de référence en Australie pour les solutions ERP d'entreprise en mode SaaS, devrait profiter de cette dynamique. Et il ne s'agit pas seulement des contrats publics : ses plateformes nées pour le cloud remportent aussi de beaux succès dans l'éducation, la santé et les secteurs réglementés.

Alors que les entreprises cherchent à simplifier leurs systèmes et à moderniser leurs infrastructures, TechnologyOne semble bien positionnée pour capter un flux régulier de contrats. Ce vent porteur de la demande se reflète clairement dans le chiffre d'affaires, mais l'entreprise ne transforme pas encore toute cette croissance en profits.

L'ARR prend les commandes

Tout d'abord, l'entreprise continue de faire ce qu'elle sait faire le mieux : afficher des records de bénéfice, de chiffre d'affaires et d'Annual Recurring Revenue (ARR), ce qui montre que le moteur de croissance tourne à plein régime.

Les derniers chiffres du premier semestre de l'exercice 2026 (H1 FY26) dessinent un schéma assez familier : le chiffre d'affaires progresse toujours à un rythme à deux chiffres, mais le profit suit un peu moins vite, car l'entreprise investit massivement pour préparer sa prochaine vague de croissance. Le chiffre d'affaires total a atteint 322,7 millions d'AUD au H1 26, en hausse de 11 % sur un an, contre 291,3 millions d'AUD l'an dernier. L'essentiel de la progression provient directement du SaaS et des revenus récurrents.

Le bénéfice n'a progressé que de 6 % sur un an, passant de 63,0 millions d'AUD à 66,8 millions d'AUD au H1 26. Cet écart entre la croissance du chiffre d'affaires et celle du profit n'a rien d'accidentel. L'entreprise a dépensé beaucoup pour sa série d'événements phare Showcase et a accéléré sa transition vers le modèle SaaS+, ce qui a amputé ses marges d'environ 2 %.

L'ARR, le meilleur indicateur pour suivre la dynamique du SaaS et anticiper les flux de trésorerie futurs, a progressé de 17 % sur un an. Il est passé de 511,1 millions d'AUD au H1 25 à 598,0 millions d'AUD. L'ARR au Royaume-Uni a bondi de 23 % pour atteindre 53,0 millions d'AUD, contre 43,1 millions d'AUD l'an dernier.

La R&D n'a pas été bon marché non plus. L'entreprise a investi 84 millions d'AUD dans la recherche au H1 26, soit environ +22,2 % sur un an par rapport aux 68,6 millions d'AUD du H1 25. Ce montant de R&D au H1 26 représente environ 26 % du chiffre d'affaires.

L'enthousiasme ne faiblit pas

Actuellement à 28,4 AUD, l'action a chuté de 29,6 % sur les 12 derniers mois. Même avec un plus haut sur 52 semaines à 41,6 AUD, le marché semble enfermé dans une chambre d'écho.

Sur un total de 14 analystes, 12 recommandent toujours « Acheter », tandis que les deux autres maintiennent une recommandation « Conserver ».

L'objectif de cours consensuel s'établit à 31,2 AUD, soit un potentiel de hausse de 12,4 %. Le titre se traite sur un ratio cours/bénéfice (P/E) de 55,9x sur la base des bénéfices estimés pour l'exercice 2026. Comparé à sa moyenne historique sur trois ans de 69,1x, on constate que l'engouement du marché s'est peut-être légèrement atténué.

Dans le même temps, les analystes tentent de défendre un plancher qui, tout simplement, n'existe pas.

Les tempêtes macroéconomiques

TechnologyOne mise gros sur le SaaS+ et l'intelligence artificielle (IA), et cela a un coût. C'est un atout pour sécuriser des revenus récurrents sur le long terme, mais, à court terme, la réussite suppose une exécution sans faute. L'expansion au Royaume-Uni apporte de la croissance, mais aussi une exposition aux fluctuations de change.

Les dépenses constituent un autre point de vigilance. Les coûts de R&D restent élevés, sans garantie que chaque dollar se transforme en croissance. Par ailleurs, la demande dépend encore de l'environnement macroéconomique. Le risque d'exécution ne disparaît pas non plus : des projets peuvent prendre du retard, et les acteurs mondiaux restent en embuscade.

Le matelas de sécurité repose sur la solidité des revenus récurrents et la fidélité des clients, mais la stratégie doit encore faire ses preuves.