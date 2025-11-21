La croissance du secteur privé américain accélère un peu (PMI)

La croissance du secteur privé des Etats-Unis accélère un peu en novembre, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global qui ressort à 54,8 en estimation flash pour le mois en cours, après 54,6 en donnée définitive pour octobre.



L'indice se trouve ainsi conforté bien au-dessus du seuil fatidique des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité, selon la terminologie de l'enquête (plus il est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est fort).



S&P Global pointe la plus forte croissance des nouvelles affaires depuis le début de l'année, ainsi qu'une amélioration marquée de la confiance des entreprises pour l'année à venir, grâce à de moindres inquiétudes sur l'environnement politique.



Cependant, il fait aussi état de l'une des plus fortes hausses des coûts entrants observées au cours des 3 dernières années, conduisant à une réaccélération de l'inflation des prix de vente, les droits de douane étant à nouveau incriminés.