La croissance du secteur privé des Etats-Unis ralentit en décembre, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global qui ressort à 53 en estimation préliminaire, après 54,2 en donnée définitive pour le mois précédent.
L'indice demeure néanmoins au-dessus du seuil fatidique des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité, selon la terminologie de l'enquête (plus il est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est fort).
La croissance ralentit à son rythme le plus bas depuis juin dernier, avec la plus faible progression des afflux de nouvelles affaires en 20 mois (dont une première baisse des nouvelles commandes de biens en un an).
"Les pressions inflationnistes se sont dans le même temps intensifiées de façon notable, avec des prix de vente moyens ayant connu l'une de leurs plus fortes augmentations depuis la mi-2022", ajoute S&P Global.
S&P Global, Inc. figure parmi les principaux prestataires internationaux de services d'informations financières à destination des investisseurs, des entreprises, des gouvernements, des institutions financières, des gestionnaires et des conseillers en investissements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services d'informations et d'analyses sur les marchés des matières premières, de l'énergie, de la mobilité et de l'ingénierie (58,9% ; S&P Global Market Intelligence, S&P Global Commodity Insights et S&P Global Mobility) ;
- prestations de notation financière (29,6% ; S&P Global Ratings) : destinées à évaluer les risques de solvabilité des entreprises ;
- gestion d'indices boursiers mondiaux et publication de données de marché (11,5% ; S&P Dow Jones Indices).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (60,8%), Europe (22,9%), Asie (10,5%) et autres (5,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.