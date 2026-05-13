L'offensive agressive de l'Arabie saoudite dans l'aviation via son plan Vision 2030 inonde les pistes nationales d'un trafic passagers record, mais les opérateurs au sol constatent que l'hyper-croissance ne garantit pas des profits faciles. C'est le cas de Saudi Ground Services Company (SGS).

Les aéroports saoudiens s'attendent à une activité intense en 2026. Tout cela grâce au gouvernement qui a rendu cela possible par des investissements massifs et des plans d'expansion.

Selon l'Autorité générale de l'aviation civile (GACA), les aéroports de la région ont accueilli 140,9 millions de passagers en 2025, soit une hausse de 9,6% sur un an. De plus, la Stratégie nationale de l'aviation dans le cadre de Vision 2030 a fixé un plafond élevé plutôt qu'une prévision réaliste : 330 millions de passagers par an d'ici 2030, soit plus du double du débit actuel.

Bien que ce chiffre soit ambitieux, les engagements de capitaux qui le soutiennent - nouveaux terminaux, extensions d'aéroports et initiatives de privatisation - sont réels et remodèlent déjà les volumes opérationnels.

SGS se trouve au cœur de cette dynamique d'expansion des services aéroportuaires en Arabie saoudite. Cependant, le dernier rapport trimestriel de SGS montre que tout n'est pas rose pour les services au sol.

Le trafic passagers des compagnies aériennes croît plus vite que l'efficacité aéroportuaire, en particulier lors des pics du Hajj et de la Omra (les périodes de voyage les plus chargées de l'année), ce qui pousse les prestataires de services vers un modèle opérationnel à fort volume et sous haute pression. La récente performance financière de SGS confirme cette réalité : les revenus peuvent se stabiliser ou progresser légèrement, mais les bénéfices sont comprimés car les coûts - salaires, heures supplémentaires, dépenses d'équipement et exigences de conformité - ne diminuent pas.

Les bénéfices plongent

Les investisseurs devraient s'inquiéter. SGS a connu un premier trimestre difficile. Le chiffre d'affaires a à peine bougé, augmentant d'un maigre million de riyals saoudiens pour atteindre 672,5 millions SAR, restant globalement stable par rapport aux 671,5 millions SAR du T1 25. La demande s'est maintenue grâce à une saison de la Omra très active, bien qu'elle se soit essoufflée en fin de trimestre. Mais là n'est pas l'essentiel.

Le bénéfice net pour le T1 26 s'est établi à 60,5 millions SAR, en baisse de 38,1% sur un an par rapport aux 97,6 millions SAR du T1 25, amorti seulement par un reversement favorable de la zakat (taxe islamique) qui a masqué la faiblesse de la performance opérationnelle sous-jacente. Le résultat opérationnel a également chuté brutalement en raison d'une marge brute plus faible et de frais généraux et administratifs plus élevés, incluant des coûts exceptionnels non récurrents.

Le flux de trésorerie opérationnel s'est amélioré pour atteindre environ 192 millions SAR contre 174 millions SAR, principalement grâce aux variations du besoin en fonds de roulement plutôt qu'à une hausse des résultats. La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 308,3 millions SAR au T1 26, contre 201,6 millions SAR au T1 25, soit une augmentation d'environ 106,7 millions SAR.

Excédent de bagages

À 31,3 SAR, le cours de l'action a chuté de 35,6% sur l'année écoulée et reste loin de son plus haut sur 52 semaines de 51,7 SAR, ce qui indique que le marché a réévalué ses attentes de manière constante. Avec une capitalisation boursière de 5,9 milliards SAR (1,6 milliard USD), le scepticisme est manifeste.

Le titre se négocie désormais à 19,6x les bénéfices prévisionnels pour l'exercice 2026, soit un niveau moins cher que sa moyenne sur deux ans de 23,2x. Dans ce cas, cette décote ressemble moins à une aubaine qu'à une exigence de preuves de la part du marché.

La conviction est mitigée : une seule recommandation d''Achat' contre deux 'Conserver' suggère que les analystes voient un potentiel de hausse mais modèrent leur enthousiasme. L'objectif de cours moyen de 47,3 SAR implique un potentiel de hausse conséquent de 49,6%. Un tel écart est un signal d'incertitude, pas de confiance.

En résumé, tant que les marges ne se seront pas stabilisées et que la qualité des résultats ne se sera pas améliorée, les investisseurs devront patienter ou rester à l'écart.

Turbulences à l'horizon

SGS est un pari sur le pivot aéronautique Vision 2030 du Royaume. Dominant 28 aéroports avec 88 millions de passagers, la société est l'un des principaux bénéficiaires de la croissance nationale, mais reste entièrement exposée aux chocs domestiques et à la volatilité géopolitique régionale. Sans aucune diversification géographique, tout refroidissement du tourisme saoudien ou des plans d'expansion portés par le pétrole serait catastrophique.

Le contrat récemment signé de 500 millions SAR avec Riyadh Air ajoute une couche supplémentaire de risque de concentration, liant le destin de SGS à une start-up sans historique opérationnel. Malgré une croissance de surface, les vulnérabilités cachées, allant de la lenteur des recouvrements à la compression des marges, s'accumulent. L'entreprise doit démontrer son pouvoir de fixation des prix, accélérer ses recouvrements et stabiliser ses marges, faute de quoi les investisseurs devraient se préparer à une réduction du dividende et à une éventuelle augmentation de capital à l'avenir.