La croissance française accélère au troisième trimestre

Le croissance du PIB de la France en volume accélère au troisième trimestre 2025, atteignant un rythme de 0,5% par rapport au trimestre précédent, après une hausse de 0,3% au deuxième trimestre, selon une première estimation dévoilée par l'Insee ce matin.



La demande intérieure finale (hors stocks) a contribué pour +0,3 point à la croissance, la formation brute de capital fixe étant repartie modérément à la hausse (+0,4%) tandis que la consommation des ménages a gardé son rythme (+0,1%).



La contribution du commerce extérieur à la croissance française s'est montrée positive pour +0,9 point : la hausse des exportations a accéléré nettement (à +2,2%) alors que les importations ont reculé un peu (-0,4%).



Ces contributions positives ont néanmoins été en grande partie contrebalancées par des variations de stocks défavorables : elles ont contribué négativement à l'évolution du PIB ce trimestre pour -0,6 point.



Dévoilées simultanément par l'Insee, les dépenses de consommation des ménages français en biens ont augmenté de nouveau en septembre sur un mois, de 0,3% en volume après une hausse de 0,2% en août (révisée après +0,1% en estimation initiale).