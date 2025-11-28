La croissance française confirmée à +0,5% au troisième trimestre

La croissance du PIB de la France en volume accélère au troisième trimestre 2025, puisqu'il augmente de 0,5% en rythme séquentiel, après +0,3% au trimestre précédent, selon l'Insee qui confirme ainsi en 2e lecture son estimation initiale.



La demande intérieure finale hors stocks contribue positivement pour +0,3 point, avec des hausses de la consommation des ménages (+0,1%), de la formation brute de capital fixe (+0,5%) et de la consommation des administrations publiques (+0,5%).



La contribution du commerce extérieur à l'évolution du PIB est revue à la baisse, à +0,6 point, en raison d'une révision des importations d'hydrocarbures. Enfin, la contribution des variations de stocks est négative pour -0,4 point.