La croissance française confirmée à +0,5% au troisième trimestre
Publié le 28/11/2025 à 09:12
La demande intérieure finale hors stocks contribue positivement pour +0,3 point, avec des hausses de la consommation des ménages (+0,1%), de la formation brute de capital fixe (+0,5%) et de la consommation des administrations publiques (+0,5%).
La contribution du commerce extérieur à l'évolution du PIB est revue à la baisse, à +0,6 point, en raison d'une révision des importations d'hydrocarbures. Enfin, la contribution des variations de stocks est négative pour -0,4 point.