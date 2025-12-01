Tout en se maintenant à un rythme assez solide, la croissance du secteur manufacturier américain a ralenti légèrement en novembre, à en croire S&P Global dont l'indice PMI du secteur est ressorti à 52,2, après 52,5 le mois précédent.

L'indice demeure au-dessus du seuil des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité, selon la terminologie de l'enquête (plus il est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est élevé).

S&P Global précise que la constitution de stocks a soutenu une croissance solide de la production, mais que l'augmentation de la demande s'est tassée avec une nouvelle détérioration du commerce international.