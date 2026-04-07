La croissance ralentit dans les services en mars au Royaume-Uni

La croissance du secteur des services au Royaume-Uni a ralenti en mars du fait de l'incertitude liée au conflit au Moyen-Orient, montrent les résultats définitifs de l'enquête S&P Global publiés mardi.

L'indice PMI des directeurs d'achat est ressorti à 50,5 le mois dernier en chiffre définitif, contre 53,9 en février et 51,2 en première estimation. Les économistes prévoyaient en moyenne une confirmation de l'indice à 51,2.



Il s'agit d'un plus bas depuis avril 2025.



Un indice supérieur à 50 signale toutefois une croissance de l'activité.



Tim Moore, économiste chez S&P Global Market Intelligence, explique ce ralentissement de l'activité par les inquiétudes liées au conflit au Moyen-Orient, qui a renforcé l'aversion au risque des clients et entraîné le report de décisions d'investissement.



La baisse des dépenses des entreprises et des ménages, combinée à une hausse marquée des coûts - notamment de l'énergie et du transport - a par ailleurs pesé sur la croissance, tandis que le recul de la confiance des entreprises reflète des inquiétudes croissantes face à l'inflation et au coût du crédit, explique l'analyste.