La croissance se poursuit en zone euro, mais les commandes peinent (PMI)

Le secteur privé de la zone euro a poursuivi sa croissance au mois de septembre en dépit d'une stagnation des nouvelles commandes, montrent les premiers résultats de l'enquête PMI réalisée par la banque allemande HCOB auprès des directeurs d'achat.



Son indice 'flash' composite, qui mesure l'activité dans le secteur privé, s'est ainsi redressé à 51,2 ce mois-ci, contre 51, marquant un plus haut de 16 mois.



L'indice PMI dans le secteur des services s'est établi à 51,4, après 50,5 le mois dernier, tandis que celui ayant trait à l'industrie manufacturière est repassé en zone de contraction à 49,5 en comparaison de 50,7 en août, sous la barre des 50 points synonyme de décroissance.



Si l'activité économique de la zone euro a continué de croître en septembre, poursuivant ainsi la tendance amorcée en début d'année, le volume des nouvelles commandes reçues par les entreprises a stagné au cours du mois, après avoir brièvement augmenté en août, indique HCOB.



Le niveau des effectifs est lui aussi resté inchangé par rapport au mois précédent, tandis que la confiance s'est repliée à un creux de quatre mois, ce qui fait dire à HCOB que le bloc monétaire est encore loin d'observer le dynamisme nécessaire à une croissance durable.



'La chute de l'activité manufacturière en France, vraisemblablement liée au changement de gouvernement au début du mois de septembre, a entraîné un ralentissement de la croissance', souligne Cyrus de la Rubia, le chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.



'La forte baisse du volume des nouvelles commandes en Allemagne et en France met également à mal l'espoir d'une accélération de l'expansion dans les mois à venir', précise-t-il dans l'enquête.



Seule lueur d'espoir à moyen terme, l'augmentation des dépenses de défense pourrait toutefois stimuler la demande de biens manufacturés, souligne l'économiste, et le vaste plan d'investissements dans les infrastructures adopté par le gouvernement allemand devrait, dans un futur plus immédiat, permettre de soutenir la croissance industrielle de la zone euro.

