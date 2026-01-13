Le géant américain de la distribution a amorcé un virage Web3 : depuis janvier 2026, il accepte les cryptomonnaies pour régler les achats, du moins indirectement par le truchement de son appli mobile. C'est la première fois qu'un détaillant d'une telle envergure intègre les actifs numériques dans son système de paiement, témoignant de l'irruption du bitcoin et consorts dans le quotidien de millions d'Américains.

Paiement crypto, mode d'emploi

Le procédé est plus high-tech que réellement révolutionnaire. Concrètement, les clients doivent d'abord vendre leurs bitcoins ou ethers via le portefeuille OnePay, l'application financière lancée par Walmart , puis utiliser le solde converti en dollars pour payer. Au moment de passer en caisse, l'appli génère un code QR qui débite ce solde en monnaie fiat lorsque le caissier le scanne. Autrement dit, du point de vue du magasin, la transaction s'effectue comme un paiement classique en dollars – la conversion crypto/USD a lieu en coulisses. Aucun grand distributeur n'accepte d'ailleurs ces appareils virtuels de façon directe à ce jour : elles doivent transiter par une conversion préalable en monnaie officielle. Walmart ne fait pas exception, mais il a réussi à rendre l'opération quasiment transparente pour l'utilisateur.

OnePay : le super-portefeuille de Walmart

Cette évolution s'inscrit dans la stratégie fintech de Walmart. En 2021, le groupe s'est allié au fonds Ribbit Capital pour fonder OnePay, une filiale financière vouée à devenir une application bancaire universelle. Depuis, OnePay n'a cessé d'enrichir son offre : comptes d'épargne à haut rendement, cartes de crédit et de débit (en partenariat avec Synchrony), paiements fractionnés (via Klarna), transferts entre particuliers, et même forfaits de téléphonie mobile sont venus s'ajouter. À l'instar des super applications asiatiques, l'appli vise à concentrer une multitude de services du quotidien. Le pari commence à porter ses fruits : fin 2025, OnePay figurait déjà au 5ᵉ rang des applications financières les plus téléchargées aux États-Unis, devant des poids lourds comme JPMorgan ou Robinhood. Surtout, Walmart dispose d'un atout maître pour populariser OnePay : son réseau de 5 000 magasins qui drainent 150 millions de clients par semaine , autant d'utilisateurs potentiels intégrés à l'écosystème Walmart. En ajoutant le trading de cryptomonnaies à cette panoplie, OnePay rejoint les offres de PayPal , Cash App ou Venmo qui proposaient déjà l'achat de bitcoin, consolidant son image d'application financière tout-en-un.

Onepay.com





Motivations : réduire les frais, attirer de nouveaux clients

Derrière l'effet d'annonce, les motivations de Walmart sont pragmatiques. D'abord, réduisez les coûts des commissions bancaires ponctionnées sur chaque paiement par carte. Visa et Mastercard imposent en effet environ 1,5 à 3 % de frais par transaction – un « impôt invisible » non négociable, dont l'addition atteint des milliards pour un distributeur aux marges minces. En utilisant les cryptomonnaies comme canal alternatif de règlement, Walmart rogner ces coûts : les transactions crypto (converties instantanément en USD) fonctionnant de paire à paire avec des frais réduits au simple coût technique du réseau. Ensuite, accélérez les encaissements : là où un paiement traditionnel met un à deux jours à être crédité sur le compte du commerçant, un règlement crypto converti se boucle quasi en temps réel. Le gain de fluidité est notable pour la trésorerie : les fonds peuvent être réinvestis sans attendre en stocks ou en logistique. Enfin, Walmart entend reprendre la main sur la relation client.

Avec les cartes bancaires, les données de paiement restaient la chasse gardée des banques et réseaux interbancaires, privé Walmart d'informations précieuses. En incitant ses clients à passer par OnePay, l'enseigne récupère le contrôle du « dernier kilomètre » de l'expérience d'achat : elle détient à nouveau les données d'achat et peut les exploiter pour son marketing, ses programmes de fidélité ou ses services financiers maison. Pour le distributeur, le bitcoin n'est donc pas une fin en soi, mais un rouage de plus dans son système de paiement en dollars – un canal optimisé plutôt qu'un actif spéculatif à gérer.

Accueil du public et premières limites

L'initiative a été abondamment commentée, mais son impact concret reste pour l'instant mesuré. Côté consommateurs, l'intérêt est réel surtout pour les détenteurs de cryptos et les personnes non bancarisées. Grâce à OnePay, ces dernières peuvent convertir facilement leurs avoirs numériques en moyen de paiement utilisable chez un commerçant grand public.

En revanche, payer ses courses en bitcoin peut s'avérer un choix financier discutable. Si la valeur du BTC flambe après l'achat, l'utilisateur aura le sentiment d'avoir « gaspillé » un actif qui a pris de la valeur – là où régler par carte ou espèces n'implique aucun regret futur.

De plus, la fiscalité américaine considère chaque vente de cryptomonnaie comme une cession de capital : vendre des satoshis pour acheter des biens génère des plus-values ​​imposables qu'il faudra déclarer au fisc (IRS). Multiplier les micro-paiements en crypto pourrait donc compliquer la vie des contribuables, en alourdissant le suivi comptable et fiscal de leurs transactions. Ces écueils – utilisation des cours et complexité administrative – expliquent pourquoi Walmart reste discret dans sa communication : pour l'instant, pas de campagne tapageuse invitant à payer en bitcoin, seulement l'intégration technique dans l'appli.

Précédents, faux départs et tactique respectée

L'approche de Walmart se veut vérifiée et apprend des expériences passées. Ce n'est pas la première tentative d'introduction des cryptos dans le commerce : dès les années 2010, quelques boutiques ou e-commerçants pionniers avaient annoncé accepter le bitcoin, mais la plupart ont fait machine arrière face aux fluctuations et aux faibles usages.

En effet, plutôt que de bouleverser ses caisses, Walmart a choisi une implémentation indolore – conversion instantanée et back-end similaire – qui ne nécessite aucun investissement lourd en terminaux spéciaux ni formation du personnel. Notons que le groupe n'en est pas à son coup d'essai avec les cryptos : en 2021, il avait déjà piloté l'installation de kiosques Coinstar dans 200 magasins, permettant aux clients d'acheter des bitcoins contre des espèces. La même année, Walmart s'était même retrouvé malgré lui au cœur d'un canular rétentant : un faux communiqué de presse avait annoncé à tort un partenariat du distributeur avec la cryptomonnaie Litecoin , faisant simplement flamber le cours de celle-ci avant d'être démenti. Forte de ces leçons, la firme de Bentonville avance prudemment en 2026 : intégrer les actifs numériques sans brusquer les habitudes ni effrayer les régulateurs, tel semble être le mot d'ordre. Vu qu'aucun bitcoin n'entre directement dans les caisses et que tout est converti en dollars, l'initiative a d'ailleurs pu être lancée sans obstacle légal majeur.

Vers une adoption généralisée ?

Pour l’écosystème crypto, le geste de Walmart est hautement symbolique. Il marque une étape de plus vers la démocratisation des monnaies virtuelles, jadis cantonées aux cercles technophiles, désormais courtisées par des acteurs grand public.

D'autres enseignes avaient ouvert la voie : Starbucks , par exemple, permet à ses clients de payer leur latte en bitcoins depuis 2021 via une application tierce (le solde étant, là aussi, converti en dollars avant d'atteindre la caisse). L'entrée en scène de Walmart, premier employeur privé au monde et baromètre de la consommation américaine, confère une nouvelle légitimité au bitcoin et à ses paires.

Bien sûr, un long chemin reste à parcourir avant de voir le bitcoin ou l'ether accepté partout sans friction. Il faudra pour cela des règles fiscales plus claires, une possible atténuée, et une expérience utilisateur simplifiée pour le commun des mortels. Mais en sélectionnant d'ouvrir (elle-même) ses caisses aux cryptos, Walmart a fait un pas de géant vers un futur où la finance traditionnelle et la crypto-économie cohabitent étroitement. Reste à voir si ses concurrents suivront et si ce pas de géant s'enclenchera, à l'échelle mondiale, un véritable changement de paradigme dans nos habitudes de paiement.