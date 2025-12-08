La décision qui pourrait redessiner la fin d'année
Publié le 08/12/2025 à 17:32
Publié le 08/12/2025 à 17:32 - Modifié le 08/12/2025 à 17:33
|19:10
|Le président du Zimbabwe remanie le ministère des Mines
|19:16
|Les constructeurs automobiles et les loueurs exhortent l'UE à ne pas imposer de quotas obligatoires de véhicules électriques dans les flottes
|19:08
|Les investisseurs obligataires américains misent sur une détente monétaire modérée et privilégient le milieu de la courbe
|19:04
|Le blé européen regagne du terrain grace aux perspectives d'exportation
|19:04
|Le rendement des bons du Trésor américain à trois ans réduit ses gains après une adjudication de 58 milliards de dollars
|18:48
|Le gouvernement japonais rétrograde l'alerte au tsunami en avis de tsunami après un séisme
|18:36
|Guterres exhorte Israël à restaurer et garantir l'inviolabilité des locaux de l'UNRWA
|18:36
|Guterres affirme que le complexe de l'UNRWA est « inviolable et à l'abri de toute forme d'ingérence »
|18:35
|Le secrétaire général de l'ONU Guterres condamne fermement l'entrée non autorisée des autorités israéliennes dans le complexe de l'UNRWA à Jérusalem-Est
|18:33
|Hausse des rendements américains et du dollar après un séisme au Japon, les investisseurs attendent une baisse des taux de la Fed cette semaine
|18:30
|Prises de bénéfices avant la FED - 100 % Marchés - 08/12/2025 - S
|18:28
|Les Bourses mondiales concentrées sur la politique monétaire de la Fed
|18:28
|Trump va annoncer lundi un plan d'aide aux agriculteurs américains
|18:28
|Spie se renforce dans la cybersécurité avec le rachat de Cyqueo en Allemagne
|18:13
|Les marchés américains reculent face à la hausse des rendements obligataires et à la prudence avant la décision de la Fed
Ray Dalio de Bridgewater analyse l'IA et le paysage actuel de l'investissement
La Fed en mode main de fer dans un gant de velours ?
En Bourse, les investisseurs ont l'air d'avoir cessé d'avoir peur du niveau des prix des actifs, le phénomène qui avait fait reculer les actions et les autres supports à risque au début du mois de novembre. Ils se demandent toujours si les valorisations sont excessives ou pas, mais ils ont recommencé à acheter, appâtés par la promesse d'une baisse du coût de l'argent si la banque centrale américaine réduit ses taux mercredi. C'est évidemment l'événement de la semaine, mais il faut déjà regarder au-delà. Je vais vous expliquer pourquoi.
Wall Street : La décision de la Fed compte plus que ce que les marchés admettent
