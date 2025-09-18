La holding de la famille Agnelli continue de tester la foi de ses actionnaires minoritaires.

Plus tôt cette année, la holding cédait 4 % du capital de Ferrari en vue de financer un rachat de ses propres titres à hauteur d'un milliard d'euros - soit, potentiellement, l'équivalent de 5 % des titres en circulation - et de poursuivre la diversification de ses investissements.

L'arbitrage pouvait être salué par les amateurs de logique mathématique et d'ingénierie financière : la valorisation de Ferrari est très élevée, voire exorbitante, alors que celle de son parent souffre d'une décote conséquente sur sa valeur nette d'actifs ; depuis longtemps, elle oscille en effet autour de 50 %.

Le marché ne l'a cependant que modérément apprécié, puisque le cours du titre a continué de baisser, et la décote de se creuser. À date, Exor affiche une valeur nette d'actifs de 36 milliards d'euros, pour une capitalisation boursière de seulement 17 milliards d'euros.

La holding dirigée par John Elkann a encore beaucoup de chemin à parcourir pour bâtir parmi sa base d'actifs un deuxième pilier capable de soutenir l'ensemble aux côtés de Ferrari. Les difficultés lancinantes de Stellantis et le sur-place de CNH - qui vient de lancer un programme de restructuration - ne vont pour l'instant pas dans ce sens.

Toujours loin derrière la marque au cheval cabré en termes de valeur d'actifs, viennent ensuite les autres piliers : une participation de presque 20% au capital du néerlandais Philips ; le Lingotto de Turin reconfiguré en centre commercial ; et un portefeuille d'investissements privés, qui comporte notamment des participations dans Institut Mérieux, Christian Louboutin, The Economist Group, Via Transportation et Welltec.

Cet été, la branche civile d'Iveco a été cédée à Tata Motors, et sa branche défense à Leonardo. Manifestement, le marché n'a eu cure du succès de cette transaction qui permettra de regarnir généreusement la trésorerie.

Depuis 2009, Exor a assuré à ses actionnaires un rendement plus de deux fois supérieur au MSCI World. Sur le premier semestre de l'année fiscale 2025, cette surperformance atteint 5%, soutenue notamment par l'intensif programme de rachats d'actions en cours.