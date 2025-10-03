La guerre des prix et l'inflation rampante des dépenses d'exploitation n'épargnent pas le distributeur britannique, qui publiait hier des résultats semestriels mitigés.

Le chiffre d'affaires ne progresse que de 2,2% sur les six derniers mois, soit la plus faible croissance depuis quatre ans. Ceci ne suffit pas à compenser la hausse des dépenses, si bien que le profit d'exploitation recule par rapport à l'an passé à la même époque ; sa stagnation depuis 2019 se prolonge donc péniblement.

Engagé dans une guerre des prix sans merci face à la redoutable concurrence des chaînes discount allemandes Aldi et Lidl, Tesco doit aussi tenir à distance ses deux poursuivants directs, Sainsbury's et Asda, sur lesquels il a reconquis de haute main ses parts de marché.

Si le groupe reste l'indiscutable leader national avec près de 30% des parts de marché au Royaume-Uni, cette position ne lui offre pas le luxe d'augmenter ses prix. En conséquence, le management entrevoit un profit d'exploitation et un cash flow libre sur l'exercice fiscal complet peu ou prou identiques à ceux réalisés durant l'exercice précédent.

Face à cette absence de croissance, comme Zonebourse l'écrivait plus tôt cette année, le choix stratégique entrepris — celui de se cannibaliser, c'est-à-dire de racheter agressivement ses actions — fait parfaitement sens.

En plus d'une augmentation du dividende de 13%, le groupe a ainsi racheté et annulé pour £3,7 milliards de ses propres titres — dont un quart sur le dernier semestre — depuis quatre ans.

Ces développements ont été très bien accueillis par le marché. En témoigne la valorisation qui s'est nettement ressaisie dernièrement, pour désormais évoluer entre seize et dix-neuf fois le cash-flow libre annuel, autrement dit sur un territoire franchement peu attractif.

Ceci, en net contraste avec la situation du groupe il y a deux ans et demi. À des multiples de sept ou huit fois le cash flow libre, nous écrivions en avril 2023 que l'action était étonnamment peu chère. Mais cette décote, on le voit, est maintenant refermée.