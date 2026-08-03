La détente des taux et les hyperscalers relancent Wall Street

Les marchés américains ont prolongé leur rebond lundi, soutenus par la détente des rendements obligataires et le retour de l'appétit pour les grandes valeurs technologiques, après que Washington s'est abstenu de frapper l'Iran durant le week-end. Le S&P 500 a gagné 1,48% à 7 600,4 points, le Nasdaq 100 a progressé de 1,78% à 28 776,8 points et le Dow Jones a avancé de 1,32% à 53 178,2 points.

L'absence de frappes américaines contre l'Iran durant le week-end a favorisé un repli des prix de l'énergie et conduit les investisseurs à revoir légèrement à la baisse l'ampleur du risque inflationniste associé au conflit. Le rebond des Treasuries a entraîné une détente des rendements sur l'ensemble de la courbe, offrant un soutien immédiat aux actifs risqués et, plus particulièrement, aux valeurs de croissance les plus sensibles aux taux longs.



Profitant de ce regain d'appétit pour le risque, les hyperscalers ont nettement rebondi après plusieurs semaines dominées par les inquiétudes sur la rentabilité de leurs investissements dans l'intelligence artificielle. Meta (+6%) a mené le mouvement, tandis qu'Amazon, Alphabet et Microsoft ont gagné autour de 4% à 5% et que Nvidia a progressé d'environ 3%. Amazon a également bénéficié de nouveaux relèvements d'objectifs de cours après ses solides résultats trimestriels et la finalisation d'un investissement de 50 MdsUSD dans OpenAI.



La vigueur de l'activité manufacturière a parallèlement conforté le rebond des valeurs cycliques, l'indice ISM ressortant à 55,6 contre 54 attendu, son niveau le plus élevé depuis mai 2022. John Williams, président de la Fed de New York, s'est également montré rassurant en estimant que les pressions inflationnistes restaient engagées sur une trajectoire de modération graduelle, tout en rappelant que la banque centrale n'hésiterait pas à relever ses taux si ce scénario devait être remis en cause.



Parmi les principaux mouvements de valeurs, Boeing (+7,2%) a bondi après la certification du 737 MAX 7 par les autorités américaines, ouvrant la voie à son entrée en service commercial. AstraZeneca (-7%) a en revanche été sanctionné après des informations faisant état de discussions autour d'un rapprochement pouvant atteindre 400 MdsUSD avec Bristol-Myers Squibb (+10%), le marché redoutant le coût et les risques d'exécution d'une telle opération.



Sur le marché des changes, le yen a progressé face au dollar pour une quatrième séance consécutive après la confirmation d'une intervention conjointe des Etats-Unis et du Japon, la première en vingt-huit ans, destinée à enrayer la chute de la devise nippone.



L'attention se déplacera désormais vers la suite de la saison des résultats, notamment SpaceX et AMD demain, alors que les bénéfices du S&P 500 pourraient afficher leur plus forte croissance depuis 2021.