Les marchés obligataires européens ont connu jeudi un mouvement inédit : les taux italiens à dix ans sont brièvement passés sous ceux de la France, une première historique. L’écart s’est réduit à 2 points de base, avec un rendement du BTP à 3,54% contre 3,52% pour l’OAT, après une séance marquée par les décisions de la Fed et de la Banque d’Angleterre. Le Bund allemand à dix ans, référence de la zone euro, a progressé de 3,8 points à 2,715%.

La Réserve fédérale américaine avait annoncé mercredi une baisse de 25 points de base de son taux directeur, malgré les appels de Donald Trump et du gouverneur Stephen Miran à un assouplissement plus agressif. De son côté, la Banque d’Angleterre a maintenu ses taux inchangés tout en ralentissant son programme de resserrement quantitatif. Ces annonces ont entraîné un léger raffermissement du dollar et un mouvement de correction sur les obligations longues américaines, avec un rendement du Treasury à dix ans remontant à 4,122%.

Les économistes mettent toutefois en garde contre des anticipations jugées excessives de baisse de taux de la Fed. David Rees, chef économiste mondial chez Schroders, prévoit encore deux réductions d’ici fin 2025 mais estime peu probable un retour sous 3% à moyen terme, compte tenu d’une croissance toujours soutenue et de risques persistants sur l’inflation. En zone euro, les marchés attribuent désormais 45% de probabilité à une première baisse de taux de la BCE d’ici juin 2026, avec un taux de dépôt projeté à 1,95% fin 2026.