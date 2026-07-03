La DGA confie un contrat de 120 MEUR à Greenerwave, Airbus et Thales

Greenerwave et ses partenaires Airbus Defence and Space et Thales vont développer une nouvelle génération d'antennes destinées à renforcer les capacités de télécommunications spatiales des forces armées.

La Direction générale de l'armement (DGA) annonce avoir attribué à Greenerwave, avec ses partenaires Airbus Defence and Space et Thales, l'accord-cadre "Caméléon" visant à accroître le nombre de terminaux de télécommunications par satellite (SATCOM) des armées françaises et à diversifier les liaisons de communication.



D'une durée maximale de 7 ans et doté d'un montant plafond de 120 MEUR, le contrat couvre l'ensemble du cycle de développement, de la conception à la production industrielle d'une nouvelle génération d'antennes intelligentes. Ces équipements doivent améliorer les performances, la compacité et l'efficacité énergétique tout en réduisant les coûts.



Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de la DGA consistant à combiner les capacités militaires Syracuse IV avec des constellations civiles en orbite basse afin de renforcer la résilience des communications des forces armées.



Elle complète le marché "Centaure", récemment attribué à Eutelsat dans le cadre de l'accord-cadre NEXUS pour accélérer le recours à la constellation OneWeb.