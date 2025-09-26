Deb Hall Lefevre, directrice technologique de Starbucks depuis 2022, a démissionné alors que l’entreprise est engagée dans une transformation numérique et une restructuration de ses activités. Selon une note interne consultée par Reuters, elle sera remplacée par intérim par Ningyu Chen, jusqu’ici vice-présidente senior de la technologie d’expérience globale. Ce départ intervient dans un contexte difficile pour le groupe, marqué par un plan de redressement baptisé "Back to Starbucks".

Le PDG Brian Niccol, nommé l’an dernier après six trimestres consécutifs de baisse des ventes, mise sur la modernisation technologique pour restaurer la performance. Le groupe déploie notamment un outil d’inventaire automatisé par intelligence artificielle, un assistant numérique pour les baristas, un nouveau système de point de vente et un algorithme d’ordonnancement pour fluidifier les commandes. La priorité donnée à l’innovation a conduit à une réduction du périmètre des équipes internes, au profit de prestataires externes comme Tata Consultancy Services.

Parallèlement, Starbucks poursuit une restructuration plus large de son organisation. Après une première vague de 1 100 suppressions de postes corporate en février, l’entreprise prévoit encore 900 départs supplémentaires et la fermeture de plusieurs centaines de magasins jugés peu performants d’ici fin 2025, soit une contraction de 1% de son parc nord-américain. L’action Starbucks a perdu plus de 12% sur un an, à contre-courant d’un S&P 500 en hausse de 16%, accentuant la pression sur le plan de redressement.