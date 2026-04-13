China Mobile Limited délaisse ses racines de "pure connectivité" pour un avenir de géant mondial des infrastructures numériques. Bien que le cours de l'action ait à peine réagi à ce pivot stratégique, le réinvestissement agressif du titan des télécoms dans les réseaux de nouvelle génération et ses rémunérations généreuses pour les actionnaires signalent la confiance de la direction dans sa capacité à capter la demande de numérisation des entreprises au sein du paysage 5G le plus ambitieux au monde.

Le secteur chinois des télécommunications s'impose comme le projet d'infrastructure numérique le plus ambitieux de la planète, où trois géants d'État — China Mobile, China Telecom et China Unicom — orchestrent le plus grand déploiement de 5G-Advanced au monde. Avec une pénétration mobile dépassant les 115 % à l'échelle nationale et un objectif pour China Mobile de 2,8 millions de sites 5G actifs d'ici fin 2025, l'industrie a résolument pivoté de l'acquisition d'abonnés vers une monétisation axée sur la valeur.

L'accent stratégique est désormais mis sur les plateformes cloud-natives, les écosystèmes de l'IdO industriel et les flux de revenus basés sur les API. Parallèlement, les allocations de fréquences 6 GHz soutenues par le gouvernement et les financements publics préférentiels alimentent un cycle de dépenses d'investissement pluriannuel qui positionne la Chine comme la référence mondiale pour les communications massives de type machine et l'informatique de périphérie (edge computing) à ultra-faible latence.

Pourtant, sous ce triomphe infrastructurel se cache une trajectoire de croissance nuancée : le marché des opérateurs de réseaux mobiles (MNO) de China Telecom passera de 246,4 milliards de dollars américains en 2025 à 255,3 milliards en 2026, pour atteindre 305 milliards d'ici 2031, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,6 %, selon le cabinet d'études de marché Mordor Intelligence.

Ce rythme mesuré reflète deux forces contraires : l'explosion du trafic de données mobiles provenant de 1,04 milliard d'utilisateurs de vidéos courtes, y consacrant en moyenne 156 minutes par jour, stimule l'adoption de forfaits illimités premium, tandis que la demande de convergence cloud-réseau des entreprises s'intensifie à mesure que les industriels et l'administration en ligne adoptent les solutions SD-WAN intégrées et les réseaux 5G privés.

Dans ce paysage, China Mobile s'impose comme le plus grand opérateur de réseau mobile au monde, revendiquant plus d'un milliard d'abonnés mobiles à travers les 31 provinces de Chine continentale. Né de la restructuration de China Telecommunications Corporation en 1999, le titan des télécoms opère via des segments diversifiés : services mobiles, haut débit fixe, cloud computing, solutions IdO, services d'IA et opérations internationales via China Mobile International, présent dans 39 pays.

Ce géant étatique a évolué de simple fournisseur de connectivité en une puissance d'infrastructure numérique complète, ancrant le déploiement de la 5G-Advanced en Chine avec 2,4 millions de stations de base, tout en développant son Global Intelligence Center à Hong Kong, le plus grand centre de calcul intelligent autonome du pays.

Une dynamique de croissance régulière

China Mobile a traversé un paysage des télécommunications complexe au cours de l'exercice 2025, affichant un chiffre d'affaires opérationnel de 1 100 milliards de CNY, en légère progression de 0,9 % sur un an. La transformation de l'entreprise transparaît dans la structure de ses revenus : alors que les services de communication traditionnels ont reculé de 1 % à 714,9 milliards de CNY, les nouveaux moteurs de croissance ont connu une accélération spectaculaire.

Le géant des télécoms a fait preuve d'une discipline remarquable en matière de rentabilité, avec un EBITDA en hausse de 1,6 % sur un an à 338,9 milliards de CNY, tout en portant ses marges à 32,3 % (+20 points de base), maintenant ainsi sa position de leader parmi les opérateurs de télécommunications mondiaux de premier rang.

Le résultat net part du groupe a atteint 137,1 milliards de CNY (6,4 CNY par action), en baisse de 0,9 % sur un an. En conséquence, la marge nette a reculé de 20 points de base pour s'établir à 13,1 %.

Pour l'avenir, China Mobile a tracé une voie ambitieuse, visant des ratios de distribution de dividendes stables ou en hausse pour l'exercice 2026. La direction a dévoilé des plans d'allocation de capital audacieux : 136,6 milliards de CNY de Capex pour l'exercice 2026 avec une réallocation stratégique — les investissements dans l'informatique et les réseaux d'IA bondissant respectivement de 62,4 % et 19,8 % pour dépasser 37 % de l'investissement réseau total.

Des rendements solides

Malgré cette dynamique soutenue, le cours de l'action de la société a reculé de 0,55 % au cours des 12 derniers mois, reflétant une capitalisation boursière de 1 500 milliards de CNY (227 milliards de USD). La société a régulièrement récompensé ses actionnaires, maintenant un rendement moyen du dividende sur trois ans d'environ 7,7 %. Les analystes prévoient que ce taux atteindra 7,6 % dans les années à venir.

En termes de valorisation, la société se négocie actuellement à un ratio cours/bénéfice (P/E) prospectif de 10,7x sur la base des bénéfices estimés pour 2026, soit juste en dessous de sa moyenne sur trois ans de 10,8x. Le consensus, quant à lui, est orienté à l'achat avec 13 recommandations "Acheter" et seulement trois "Conserver", pour un objectif de cours moyen de 86,4 CNY, ce qui implique un potentiel de hausse de 22,2 % par rapport au cours actuel du marché (81,2 CNY).

Des risques se profilent

Le pivot stratégique de China Mobile vers l'IA et le cloud computing témoigne d'une vision impressionnante, mais le géant des télécoms est confronté à des défis de taille : la saturation du nombre d'abonnés mobiles plafonne la croissance organique, tandis que les applications de messagerie continuent d'éroder les revenus lucratifs de la voix et des SMS.

Les guerres de prix provinciales menacent les marges sur le segment des entreprises, et les contrôles imminents sur les exportations de semi-conducteurs pourraient perturber les déploiements d'infrastructures critiques. Le succès dépendra de la capacité des nouveaux services numériques à compenser ces pressions croissantes assez rapidement pour maintenir la dynamique de rentabilité.