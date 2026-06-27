Le chiffre d'affaires des quarante groupes de l'indice national a stagné en 2025. Les investissements reculent, tandis que la marge opérationnelle s'érode pour la quatrième année consécutive. Dans son édition annuelle, le cabinet EY dresse le profil financier d'un CAC 40 toujours sous tension.

Dans le prolongement de 2023 et 2024, les revenus des quarante groupes ont reculé à périmètre constant, de 0,6% en 2025. Le secteur de l’industrie et du BTP, qui domine largement l’indice en matière de revenus avec 42% du total, affiche pourtant une progression de 5,1%. Cette hausse s’explique en grande partie par l’entrée d’Eiffage dans le CAC 40, hors cet effet de périmètre, la croissance n’est plus que de 1,4%.

Au second rang, on retrouve le secteur énergétique, qui voit ses revenus poursuivre leur chute, de 7,2% en 2025 suite à la baisse des prix des matières premières, tout en restant au-dessus des niveaux pré-Covid. Enfin, le secteur du luxe et des cosmétiques recule pour la première fois depuis 2020, LVMH et Kering en responsables.

L’addition des résultats nets des quarante groupes s’établit à 100 milliards d’euros, contre 131 milliards l’an passé. Symbole, selon l’angle retenu, de la démesure américaine ou du retard européen, ce total reste inférieur au bénéfice annuel de géants comme Nvidia, Apple ou Alphabet.

Hors banques, assurances et foncières, la marge opérationnelle courante passe de 13,5% du chiffre d’affaires en 2022 à 10,9% en 2025, pour marquer la fin d’un cycle post-pandémique dynamique.

Pour l’anecdote, le rapport rappelle aussi que près d’un quart des revenus de l’indice proviennent de l’Hexagone, et un peu plus de la moitié d’Europe. Bien qu’on retrouve tous types de profils, ces chiffres illustrent une exposition internationale intéressante.

Rigueur financière oblige

EY estime que les actifs immatériels et le goodwill représentent 82% de la capitalisation boursière de l’indice. Une force pour nos groupes français puisqu’on peut y voir des barrières à l’entrée élevées. Mais l’an passé, la perte de valeur des actifs incorporels a atteint un niveau historique depuis au moins 2012. Plus la valeur des entreprises repose sur des marques, des clients ou des technologies et plus les périodes d’incertitude pèsent sur les comptes.

Avec une génération de cash moins confortable, et alors que les dividendes restent globalement stables malgré l’érosion des résultats nets, la dette augmente nettement en 2025. Elle progresse de 21% pour atteindre 229 milliards d’euros, un niveau inédit depuis l’après-crise financière.

Ainsi, pour préserver les marges dans un contexte commercial difficile à naviguer avec notamment les droits de douane qui ont perturbé bon nombre de groupes, les groupes français ont été plus sélectifs dans leurs investissements. Après un recul en 2024, c’est encore le cas l’an passé avec des investissements qui reculent de 6% pour atteindre 92 milliards d’euros (hors financières), un niveau tout de même élevé puisque l’on était aux alentours de 70 milliards d’euros avant la pandémie.

Dans ce contexte, les groupes français ont resserré leur discipline financière. Pour préserver leurs marges dans un environnement commercial difficile, marqué notamment par les droits de douane qui ont perturbé de nombreuses entreprises, ils se sont montrés plus sélectifs dans leurs investissements. Après un recul en 2024, les dépenses d’investissement baissent encore l’an passé, de 6%, pour atteindre 92 milliards d’euros (hors financières). Ce niveau demeure toutefois élevé puisqu’avant la pandémie, les investissements se situaient plutôt autour de 70 milliards d’euros.

Le CAC 40 reste donc sous contrainte, pris entre un environnement réglementaire et fiscal exigeant en Europe, et un contexte commercial toujours complexe.